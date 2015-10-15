SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DBF Viewer 2000

В данном списке представлены программы для замены DBF Viewer 2000. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DBF Viewer 2000, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

DBF Converter
DBF Converter

Версия 5.71.0.0

Программа для конвертирования DBF-файлов в табличные, текстовые и другие форматы

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
DBF Manager
DBF Manager

Версия 2.58

Редактирование баз данных DBF

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)