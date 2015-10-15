DBF Viewer 2000 — удобная и простая в использовании утилита для просмотра, печати и редактирования содержимого DBF-файлов, используемых в dBase, Clipper, Foxpro. Программа дает возможность редактировать файлы в DOS-кодировке или Windows. Доступна возможность просмотра информации о полях. Можно сортировать и удалять данные с использованием групповых символов. Поддерживается функция экспорта информации в формат HTML. Для работы с базами данных не требуются внешние BDE или OBDC-драйверы.

Программа DBF Viewer 2000 работает на Windows (7, 8.1, 10) 32 и 64-бит. Распространяется по условно-бесплатной модели. Пользователи могут загрузить пробную версию с ограниченным функционалом. Стоимость лицензии составляет 50 долларов. Интерфейс полностью переведен на русский язык.

DBF Viewer 2000 — это удобная и простая в использовании утилита, которая используется для просмотра, печати и редактирования содержимого DBF-файлов, используемых в dBase, Clipper, Foxpro. Программа дает возможность редактировать файлы в DOS-кодировке или Windows. Доступна возможность просмотра информации о полях. Можно сортировать и удалять данные с использованием групповых символов. Поддерживается функция экспорта информации в формат HTML. Для работы с базами данных не требуются внешние BDE или OBDC-драйверы.

Программа DBF Viewer 2000 работает на Windows (7, 8.1, 10) 32 и 64-бит. Распространяется по условно-бесплатной модели. Пользователи могут загрузить пробную версию с ограниченным функционалом. Стоимость лицензии составляет 50 долларов. Интерфейс полностью переведен на русский язык.

Зачем нужна программа DBF Viewer 2000?

Утилита DBF Viewer 2000 предоставляет следующие возможности для работы с базами данных:

Управление записями. В меню управления записями, которые расположены в главном списке, пользователи могут скопировать данные записи, вставить новую запись список, копировать или вставить целое поле, сортировка по возрастанию и убыванию значений в столбцах, удалить значение «NAME», воспользоваться быстрым фильтром или восстановить утерянные значения.

Импорт данных. С помощью программы DBF Viewer 2000, пользователи могут импортировать/добавлять новые данные: базы данных формате DBF. Добавление файлов выполняется через встроенный проводник.

Создание новой записи. Вы можете добавить новую запись в список базы данных. Для этого нужно указать имя, номер, улицу, город, страну, телефон и другую персональную информацию человека, который будет добавлен в запись.

Предварительный просмотр и печать. Этот инструмент дает возможность посмотреть записи, созданные в программе DBF Viewer 2000 на отдельных листах формата A4. Для этого используется специальный инструмент «Print Preview». Также, здесь доступна функция печати документа.

Поиск. В утилите есть встроенный инструмент поиска информации. Искать данные можно указывая различные значения, которые находятся в основных столбцах записей: город, улица, страна, наименование и т.д. Можно начать поиск от текущей записи (которая в данный момент выделена в общем списке).

Удаление дубликатов. Если в списке есть одинаковые записи — с идентичными значениями, — то воспользуйтесь этим инструментом. Он автоматически находит и удаляет дубликаты, тем самым позволяя экономить время (искать одинаковые записи вручную очень долго, особенно если записей в списке больше тысячи). Пользователи могут отметить только те значения, которые программа будет сравнивать: например, можно найти записи с идентичными номерами или наименованием.

Статистика. В этом разделе пользователям доступна подробная статистика по значениям — минимум, максимум, среднее и сумма. Здесь учитывается каждый параметр, который есть в базе данных (только заполненные поля). Полученную информацию можно распечатать или экспортировать на компьютер.

Цвет фона. В DBF Viewer 2000 можно настроить внешний вид программы. Например, изменить цвет фона. Для этого можно воспользоваться встроенными основными или дополнительными цветами, либо выбрать пользовательский оттенок. В выбранный цвет окрасятся все строки, которые доступны в общем списке базы данных.

Цвет текста. Также пользователи могут изменить цвет текста в программе. Таким образом, интерфейс утилиты можно персонализировать под собственные параметры и предпочтения (например, на некоторых мониторах лучше отображается зеленый фон с красным цветом и т.д.).

Удаление пустых записей. Если в списке есть пустые записи, то эти значения можно удалить. Пользователям дается выбор: поиск и удаление записей у которых пустые все значения; удаление записей, в которых нет информации в столбцах имени, телефона или города (эти параметры нужно выделить вручную).

Дополнительные настройки. В настройках программа DBF Viewer 2000 пользователи могут включить или отключить эксклюзивный режим отображения записей, добавить сетку в таблицу, показывать или скрывать мемо в таблице, показывать полный путь в закладках, поместить рабочее окно утилиты поверх других, сменить язык интерфейса.

Настройка тулбара. Пользователи могут настроить тулбар — панель инструментов программы. Например, добавить или убрать ненужные функции из этого раздела интерфейса. По умолчанию все доступные инструменты расположены на тулбаре.

Экспорт данных. По завершению редактирования таблицы, данные можно экспортировать на компьютер в следующих форматах: TXT, CSV, HTML, PRG, SQL, XML. Также доступна функция экспорта в SQL-запросы для MySQL, СУБД MS SQL, Oracle.

Утилита DBF Viewer 2000 предоставляет следующие возможности для работы с базами данных: