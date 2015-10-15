SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
DBF Viewer 2000

DBF Viewer 2000

Программа для просмотра и редактирования DBF-файлов

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 7.29
Скачать 8 MB
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История изменений

Версия 7.29

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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