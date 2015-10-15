DBF Viewer 2000 — удобная и простая в использовании утилита для просмотра, печати и редактирования содержимого DBF-файлов, используемых в dBase, Clipper, Foxpro. Программа дает возможность редактировать файлы в DOS-кодировке или Windows. Доступна возможность просмотра информации о полях. Можно сортировать и удалять данные с использованием групповых символов. Поддерживается функция экспорта информации в формат HTML. Для работы с базами данных не требуются внешние BDE или OBDC-драйверы.
Программа DBF Viewer 2000 работает на Windows (7, 8.1, 10) 32 и 64-бит. Распространяется по условно-бесплатной модели. Пользователи могут загрузить пробную версию с ограниченным функционалом. Стоимость лицензии составляет 50 долларов. Интерфейс полностью переведен на русский язык.
DBF Viewer 2000 — это удобная и простая в использовании утилита, которая используется для просмотра, печати и редактирования содержимого DBF-файлов, используемых в dBase, Clipper, Foxpro. Программа дает возможность редактировать файлы в DOS-кодировке или Windows. Доступна возможность просмотра информации о полях. Можно сортировать и удалять данные с использованием групповых символов. Поддерживается функция экспорта информации в формат HTML. Для работы с базами данных не требуются внешние BDE или OBDC-драйверы.
Программа DBF Viewer 2000 работает на Windows (7, 8.1, 10) 32 и 64-бит. Распространяется по условно-бесплатной модели. Пользователи могут загрузить пробную версию с ограниченным функционалом. Стоимость лицензии составляет 50 долларов. Интерфейс полностью переведен на русский язык.
Зачем нужна программа DBF Viewer 2000?
Утилита DBF Viewer 2000 предоставляет следующие возможности для работы с базами данных:
- Управление записями. В меню управления записями, которые расположены в главном списке, пользователи могут скопировать данные записи, вставить новую запись список, копировать или вставить целое поле, сортировка по возрастанию и убыванию значений в столбцах, удалить значение «NAME», воспользоваться быстрым фильтром или восстановить утерянные значения.
- Импорт данных. С помощью программы DBF Viewer 2000, пользователи могут импортировать/добавлять новые данные: базы данных формате DBF. Добавление файлов выполняется через встроенный проводник.
- Создание новой записи. Вы можете добавить новую запись в список базы данных. Для этого нужно указать имя, номер, улицу, город, страну, телефон и другую персональную информацию человека, который будет добавлен в запись.
- Предварительный просмотр и печать. Этот инструмент дает возможность посмотреть записи, созданные в программе DBF Viewer 2000 на отдельных листах формата A4. Для этого используется специальный инструмент «Print Preview». Также, здесь доступна функция печати документа.
- Поиск. В утилите есть встроенный инструмент поиска информации. Искать данные можно указывая различные значения, которые находятся в основных столбцах записей: город, улица, страна, наименование и т.д. Можно начать поиск от текущей записи (которая в данный момент выделена в общем списке).
- Удаление дубликатов. Если в списке есть одинаковые записи — с идентичными значениями, — то воспользуйтесь этим инструментом. Он автоматически находит и удаляет дубликаты, тем самым позволяя экономить время (искать одинаковые записи вручную очень долго, особенно если записей в списке больше тысячи). Пользователи могут отметить только те значения, которые программа будет сравнивать: например, можно найти записи с идентичными номерами или наименованием.
- Статистика. В этом разделе пользователям доступна подробная статистика по значениям — минимум, максимум, среднее и сумма. Здесь учитывается каждый параметр, который есть в базе данных (только заполненные поля). Полученную информацию можно распечатать или экспортировать на компьютер.
- Цвет фона. В DBF Viewer 2000 можно настроить внешний вид программы. Например, изменить цвет фона. Для этого можно воспользоваться встроенными основными или дополнительными цветами, либо выбрать пользовательский оттенок. В выбранный цвет окрасятся все строки, которые доступны в общем списке базы данных.
- Цвет текста. Также пользователи могут изменить цвет текста в программе. Таким образом, интерфейс утилиты можно персонализировать под собственные параметры и предпочтения (например, на некоторых мониторах лучше отображается зеленый фон с красным цветом и т.д.).
- Удаление пустых записей. Если в списке есть пустые записи, то эти значения можно удалить. Пользователям дается выбор: поиск и удаление записей у которых пустые все значения; удаление записей, в которых нет информации в столбцах имени, телефона или города (эти параметры нужно выделить вручную).
- Дополнительные настройки. В настройках программа DBF Viewer 2000 пользователи могут включить или отключить эксклюзивный режим отображения записей, добавить сетку в таблицу, показывать или скрывать мемо в таблице, показывать полный путь в закладках, поместить рабочее окно утилиты поверх других, сменить язык интерфейса.
- Настройка тулбара. Пользователи могут настроить тулбар — панель инструментов программы. Например, добавить или убрать ненужные функции из этого раздела интерфейса. По умолчанию все доступные инструменты расположены на тулбаре.
- Экспорт данных. По завершению редактирования таблицы, данные можно экспортировать на компьютер в следующих форматах: TXT, CSV, HTML, PRG, SQL, XML. Также доступна функция экспорта в SQL-запросы для MySQL, СУБД MS SQL, Oracle.
Утилита DBF Viewer 2000 предоставляет следующие возможности для работы с базами данных:
- Управление записями. В меню управления записями, которые расположены в главном списке, пользователи могут скопировать данные записи, вставить новую запись список, копировать или вставить целое поле, сортировка по возрастанию и убыванию значений в столбцах, удалить значение «NAME», воспользоваться быстрым фильтром или восстановить утерянные значения.
- Импорт данных. С помощью программы DBF Viewer 2000, пользователи могут импортировать/добавлять новые данные: базы данных формате DBF. Добавление файлов выполняется через встроенный проводник.
- Создание новой записи. Вы можете добавить новую запись в список базы данных. Для этого нужно указать имя, номер, улицу, город, страну, телефон и другую персональную информацию человека, который будет добавлен в запись.
- Предварительный просмотр и печать. Этот инструмент дает возможность посмотреть записи, созданные в программе DBF Viewer 2000 на отдельных листах формата A4. Для этого используется специальный инструмент «Print Preview». Также, здесь доступна функция печати документа.
- Поиск. В утилите есть встроенный инструмент поиска информации. Искать данные можно указывая различные значения, которые находятся в основных столбцах записей: город, улица, страна, наименование и т.д. Можно начать поиск от текущей записи (которая в данный момент выделена в общем списке).
- Удаление дубликатов. Если в списке есть одинаковые записи — с идентичными значениями, — то воспользуйтесь этим инструментом. Он автоматически находит и удаляет дубликаты, тем самым позволяя экономить время (искать одинаковые записи вручную очень долго, особенно если записей в списке больше тысячи). Пользователи могут отметить только те значения, которые программа будет сравнивать: например, можно найти записи с идентичными номерами или наименованием.
- Статистика. В этом разделе пользователям доступна подробная статистика по значениям — минимум, максимум, среднее и сумма. Здесь учитывается каждый параметр, который есть в базе данных (только заполненные поля). Полученную информацию можно распечатать или экспортировать на компьютер.
- Цвет фона. В DBF Viewer 2000 можно настроить внешний вид программы. Например, изменить цвет фона. Для этого можно воспользоваться встроенными основными или дополнительными цветами, либо выбрать пользовательский оттенок. В выбранный цвет окрасятся все строки, которые доступны в общем списке базы данных.
- Цвет текста. Также пользователи могут изменить цвет текста в программе. Таким образом, интерфейс утилиты можно персонализировать под собственные параметры и предпочтения (например, на некоторых мониторах лучше отображается зеленый фон с красным цветом и т.д.).
- Удаление пустых записей. Если в списке есть пустые записи, то эти значения можно удалить. Пользователям дается выбор: поиск и удаление записей у которых пустые все значения; удаление записей, в которых нет информации в столбцах имени, телефона или города (эти параметры нужно выделить вручную).
- Дополнительные настройки. В настройках программа DBF Viewer 2000 пользователи могут включить или отключить эксклюзивный режим отображения записей, добавить сетку в таблицу, показывать или скрывать мемо в таблице, показывать полный путь в закладках, поместить рабочее окно утилиты поверх других, сменить язык интерфейса.
- Настройка тулбара. Пользователи могут настроить тулбар — панель инструментов программы. Например, добавить или убрать ненужные функции из этого раздела интерфейса. По умолчанию все доступные инструменты расположены на тулбаре.
- Экспорт данных. По завершению редактирования таблицы, данные можно экспортировать на компьютер в следующих форматах: TXT, CSV, HTML, PRG, SQL, XML. Также доступна функция экспорта в SQL-запросы для MySQL, СУБД MS SQL, Oracle.