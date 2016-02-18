В данном списке представлены программы для замены Cool Reader. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Cool Reader, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Cool Reader.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Cool Reader, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Cool Reader. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Cool Reader, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 9 программ
Версия 26.002.22031
Программа для чтения и редактирования PDF-файлов
Версия 2.9.71006
Чтение электронных книг от Amazon.
Версия 2.1.4
Программа для чтения электронных книг
Версия 23.08.4
Программа для открытия электронных документов, книг, изображений, 3D-текстур
Версия 9.6.5
Программа для чтения и конвертации книг
Версия 6.32
Программа для чтения и организации электронных книг
Версия 1.6.375
Чтение электронных книг
Версия 2.5.110502
Программа для чтения электронных книг на компьютерах
Версия 2.0
Устаревшая электронная читалка