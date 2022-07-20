SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CDisplay

В данном списке представлены программы для замены CDisplay. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CDisplay, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Okular
Okular

Версия 23.08.4

Программа для открытия электронных документов, книг, изображений, 3D-текстур

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (8)
STDU Viewer
STDU Viewer

Версия 1.6.375

Чтение электронных книг

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)