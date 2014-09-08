SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Calibre

В данном списке представлены программы для замены Calibre. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Calibre, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

Adobe Acrobat Reader DC
Adobe Acrobat Reader DC

Версия 26.002.22031

Программа для чтения и редактирования PDF-файлов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (13)
Amazon Kindle
Amazon Kindle

Версия 2.9.71006

Чтение электронных книг от Amazon.

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (6)
FBREADER
FBREADER

Версия 2.1.4

Программа для чтения электронных книг

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (19)
Okular
Okular

Версия 23.08.4

Программа для открытия электронных документов, книг, изображений, 3D-текстур

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (8)
ICE Book Reader Pro
ICE Book Reader Pro

Версия 9.6.5

Программа для чтения и конвертации книг

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Icecream Ebook Reader
Icecream Ebook Reader

Версия 6.32

Программа для чтения и организации электронных книг

Оценок пока нет
STDU Viewer
STDU Viewer

Версия 1.6.375

Чтение электронных книг

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
Alfa Ebooks Manager
Alfa Ebooks Manager

Версия 8.1.30.3

Программа для создания электронной библиотеки и чтения электронных книг различных форматов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
ALReader
ALReader

Версия 2.5.110502

Программа для чтения электронных книг на компьютерах

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (7)
All My Books

Версия 4.1.1222

Программа-каталог книг

Рейтинг 4,9 из 5 4,9 (7)
Any2FB2
Any2FB2

Версия 0.5

Конвертор файлов в формат FB2

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
Hamster Free eBook Converter
Hamster Free eBook Converter

Версия 1.2.4.54

Бесплатный конвертер книг

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)