SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ALReader

В данном списке представлены программы для замены ALReader. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ALReader, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

Adobe Acrobat Reader DC
Adobe Acrobat Reader DC

Версия 26.002.22031

Программа для чтения и редактирования PDF-файлов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (13)
Calibre
Calibre

Версия 9.16.0

Программа для чтения, конвертирования и создания электронных книг

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
Amazon Kindle
Amazon Kindle

Версия 2.9.71006

Чтение электронных книг от Amazon.

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (6)
FBREADER
FBREADER

Версия 2.1.4

Программа для чтения электронных книг

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (19)
Okular
Okular

Версия 23.08.4

Программа для открытия электронных документов, книг, изображений, 3D-текстур

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (8)
ICE Book Reader Pro
ICE Book Reader Pro

Версия 9.6.5

Программа для чтения и конвертации книг

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Cool Reader
Cool Reader

Версия 3.3.61

Чтение книг в электронном формате

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
STDU Viewer
STDU Viewer

Версия 1.6.375

Чтение электронных книг

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
Microsoft Word
Microsoft Word

Версия 2013

Текстовый редактор для обработки документов

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Haali Reader
Haali Reader

Версия 2.0

Устаревшая электронная читалка

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
All My Books

Версия 4.1.1222

Программа-каталог книг

Рейтинг 4,9 из 5 4,9 (7)