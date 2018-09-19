SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги All My Books

В данном списке представлены программы для замены All My Books. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на All My Books, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Calibre
Calibre

Версия 9.16.0

Программа для чтения, конвертирования и создания электронных книг

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
ICE Book Reader Pro
ICE Book Reader Pro

Версия 9.6.5

Программа для чтения и конвертации книг

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Alfa Ebooks Manager
Alfa Ebooks Manager

Версия 8.1.30.3

Программа для создания электронной библиотеки и чтения электронных книг различных форматов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
ALReader
ALReader

Версия 2.5.110502

Программа для чтения электронных книг на компьютерах

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (7)