SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено

All My Books

Программа-каталог книг

4,9 (7)
Оценок пока нет
Оценить Читать отзывы
Актуальная версия 4.1.1222
Скачать 11 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 4.1.1222

Оценки программы

4,9

7 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о All My Books

6 отзывов

Екатерина

Из всех программ, которыми я пользовалась, All My Books самая лучшая, под мои запросы она полностью подходит. Искала программу с возможностью поиска и по оглавлению книг. Понравилось автоматическое добавление сведений о книге. Удобный поиск, все интуитивно понятно. Шаблоны удобно редактировать и выбрать нужные поля. Есть экспорт на телефон.

Анатолий

Хорошая программа. Рекомендую. Хорошо бы, такую же для ОС линукс.

Игорь

Хорошая программа. Но есть минус, лично для меня. Это экспорт. Очень мало шаблонов. В каждом из них чего то не хватает, или что то лишнее. Они, к сожалению, не настраиваются.

Николай

Программа с дружелюбным интерфейсом, все просто и понятно. Поклоникам книг будет находкой. Рекомендую.

Ирина

Программа оказалась просто спасением. Библиотека большая, часть книг на даче, часть дома. Постепенно все каталогизировали. Теперь поиск нужной книги не составляет труда. Очень удобно, что можно указать свое название местонахождения книги, можно указать, если книгу отдали кому-то читать и пр. пометки. Просмотр каталога возможен и на планшете и в телефоне. Отлично также, что по старым книгам можно добавлять свою обложку (фото), если в программе именно такой обложки нет. Очень благожелательно и оперативно реагирует техподдержка. Спасибо разработчикам!

Надежда

У нас дома достаточно большая библиотека. Периодически возникали проблемы с поиском нужной книги, с появлением дубликатов уже имеющихся книг, с книгами, отданными кому-либо почитать и тд. В какой-то момент стало понятно, что информацию о книгах надо как-то систематизировать. И программа "All My Book" стала просто находкой для нас! Очень удобная, комфортная и дружелюбная программа! Также хочется отметить связь с разработчиком и с техподдержкой. Все возникающие вопросы решались быстро и качественно.
Однозначно рекомендую программу All My Book!