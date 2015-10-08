All My Books – программа для создания собственного книжного каталога. Она позволит загружать новые книги в библиотеку из указанных интернет-источников. Для загрузки необходимо ввести имя автора, название или уникальный номер книжного издания ISBN.

Полная версия программы позволит:

загружать данные о любой книге из интернета;

получать информацию об авторах;

сортировать книги по авторам, переплетам, жанрам;

осуществлять быстрый поиск книги по любым параметрам;

воспроизводить аудиокниги.

All My Books поддерживает форматы XLS, CHM, HTML, DjVu, LRF и PDF. Для доступа к библиотеке через несколько устройств есть сетевой режим. Программа платная, для ознакомления доступен пробный 30-дневный режим с базовым функционалом, который имеет ограничения в HTML-экспорте и не позволяет создавать резервную копию библиотеки.