SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Alfa Ebooks Manager

В данном списке представлены программы для замены Alfa Ebooks Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Alfa Ebooks Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Calibre
Calibre

Версия 9.16.0

Программа для чтения, конвертирования и создания электронных книг

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
Icecream Ebook Reader
Icecream Ebook Reader

Версия 6.32

Программа для чтения и организации электронных книг

Оценок пока нет
All My Books

Версия 4.1.1222

Программа-каталог книг

Рейтинг 4,9 из 5 4,9 (7)