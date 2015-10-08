Alfa Ebooks Manager — программа для создания электронной библиотеки. Она позволяет каталогизировать электронные и печатные книги — хранить по каждой книге карточку с полной информацией: автор, серия, издательство, дата выхода, ISBN, количество страниц, место хранения, картинка обложки и т.д. Пользователь может присваивать книги жанры и теги, а также создавать любые собственные поля. Организация книг в каталоге позволяет быстро находить нужную книгу, сортировать, делать выборки книг, обеспечивать их сохранность.

Электронные книги можно импортировать в программу автоматически с помощью сканирования папок компьютера. Alfa извлекает обложки метаданные книги из файла и заносит их в базу данных. Поддерживаются все популярные форматы (PDF, MOBI, EPUB, FB2, TXT, DJVU, CBR/CBZ, MP3 и M4B). Электронные книги можно открывать во встроенной читалке. Для аудио-книг предусмотрен аудио-плеер.

Для импорта печатных книг можно использовать любое стороннее приложение для сканирования штрих-кодов. Список ISBN-кодов можно быстро импортировать в программу, а затем скачать все данные книг из интернета. Alfa интегрирована со многими книжными сайтами, включая русскоязычные (ОЗОН, ЛитРес, Books.ru)

Также, в программе есть инструменты для редактирования метаданных, управления файлами книг, конвертирования форматов книг, импорта и экспорта списков книг. Преимуществом программы является красивый и удобный интерфейс, высокая скорость работы даже с большими базами данных.

Alfa Ebooks Manager используется и для домашних, и для небольших корпоративных электронных библиотек. Для организации доступа в локальной сети в программе предусмотрен веб-интерфейс, который позволяет искать книги в библиотеке, скачивать книги и открывать их для чтения в браузере. Поддерживается доступ с мобильных устройств.