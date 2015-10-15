В данном списке представлены программы для замены Adobe Acrobat Reader DC. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adobe Acrobat Reader DC, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Adobe Acrobat Reader DC.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adobe Acrobat Reader DC, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Adobe Acrobat Reader DC. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adobe Acrobat Reader DC, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 15 программ
Версия 8.5.1
Программа для распознавания текста в сканах, фотографиях, электронных документах
Версия 9.35
Программа для создания и редактирования PDF-документов
Версия 9.16.0
Программа для чтения, конвертирования и создания электронных книг
Версия 2026.2.1.39815
Программа для чтения PDF-документов
Версия 2.9.71006
Чтение электронных книг от Amazon.
Версия 2.1.4
Программа для чтения электронных книг
Версия 23.08.4
Программа для открытия электронных документов, книг, изображений, 3D-текстур
Версия 9.6.5
Программа для чтения и конвертации книг
Версия 6.32
Программа для чтения и организации электронных книг
Версия 3.3.61
Чтение книг в электронном формате
Версия 1.6.375
Чтение электронных книг
Версия 2018.3.1
Программа для редактирования PDF-документов
Версия 2.5.110502
Программа для чтения электронных книг на компьютерах
Версия 2.0
Устаревшая электронная читалка
Версия 2.1
Программа для чтения DjVu