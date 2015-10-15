SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Adobe Acrobat Reader DC

В данном списке представлены программы для замены Adobe Acrobat Reader DC. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adobe Acrobat Reader DC, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 15 программ

NAPS2
NAPS2

Версия 8.5.1

Программа для распознавания текста в сканах, фотографиях, электронных документах

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
pdfFactory
pdfFactory

Версия 9.35

Программа для создания и редактирования PDF-документов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (10)
Calibre
Calibre

Версия 9.16.0

Программа для чтения, конвертирования и создания электронных книг

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
Foxit PDF Reader
Foxit PDF Reader

Версия 2026.2.1.39815

Программа для чтения PDF-документов

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (350)
Amazon Kindle
Amazon Kindle

Версия 2.9.71006

Чтение электронных книг от Amazon.

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (6)
FBREADER
FBREADER

Версия 2.1.4

Программа для чтения электронных книг

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (19)
Okular
Okular

Версия 23.08.4

Программа для открытия электронных документов, книг, изображений, 3D-текстур

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (8)
ICE Book Reader Pro
ICE Book Reader Pro

Версия 9.6.5

Программа для чтения и конвертации книг

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Icecream Ebook Reader
Icecream Ebook Reader

Версия 6.32

Программа для чтения и организации электронных книг

Оценок пока нет
Cool Reader
Cool Reader

Версия 3.3.61

Чтение книг в электронном формате

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
STDU Viewer
STDU Viewer

Версия 1.6.375

Чтение электронных книг

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
PDF Studio
PDF Studio

Версия 2018.3.1

Программа для редактирования PDF-документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ALReader
ALReader

Версия 2.5.110502

Программа для чтения электронных книг на компьютерах

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (7)
Haali Reader
Haali Reader

Версия 2.0

Устаревшая электронная читалка

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
WinDjView
WinDjView

Версия 2.1

Программа для чтения DjVu

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)