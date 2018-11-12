SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Acrobat Reader

В данном списке представлены программы для замены Acrobat Reader. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Acrobat Reader, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editor

Версия 11.1.0.0

Программа для просмотра и редактирования PDF-документов

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (6)
pdfFactory
pdfFactory

Версия 9.35

Программа для создания и редактирования PDF-документов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (10)
Foxit PDF Reader
Foxit PDF Reader

Версия 2026.2.1.39815

Программа для чтения PDF-документов

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (350)
Sumatra PDF
Sumatra PDF

Версия 3.6.1

Просмотр и редактирование PDF

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
PDF24 Creator
PDF24 Creator

Версия 11.30.1

Программа для открытия, редактирования и создания PDF-документов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (24)
Okular
Okular

Версия 23.08.4

Программа для открытия электронных документов, книг, изображений, 3D-текстур

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (8)
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Версия 8.1.6

Программа для создания и редактирования PDF-документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PDF Editor
PDF Editor

Версия 5.5

Программа для редактирования PDF-документов

Оценок пока нет
Foxit Advanced PDF Editor
Foxit Advanced PDF Editor

Версия 3.1.0.0

Программа для редактирования PDF-документов

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)