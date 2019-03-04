Самые востребованные программы каталога — по оценкам, отзывам и интересу пользователей.
Найдено 50 программ
Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов2
Программа для установки 4K-обоев рабочего стола3
Утилита для установки популярных программ для Windows4
Программа для установки и обновления драйверов5
Бесплатный пакет офисных программ6
Легкая и бесплатная программа для сжатия и извлечения файлов из архивов7
Сервис для хранения паролей в зашифрованном виде8
Видеоплеер со встроенными кодеками9
Все данные о Windows-компьютере10
Просмотр и редактирования фотографий11
Программа для скачивания торрентов12
Быстрый и современный браузер для Windows13
Самый популярный интернет-браузер в мире14
Комплекс офисных программ для работы с документами, таблицами, базами данных15
Программа для подключения к компьютеру мобильных устройств в качестве дополнительных мониторов16
Мессенджер Telegram на компьютер17
Программа для удаленного доступа и управления компьютером18
Программа для создания скриншотов19
Программа для оптимизации компьютера20
Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО21
Программа для объединения всех облачных сервисов на ПК22
Программа для восстановления разделов, файловых систем и данных23
Программа для выполнения автоматических кликов мышью и нажатий клавиш клавиатуры24
Программа для поиска и удаления вирусов25
Программа для компьютерной диагностики автомобилей26
Программа для обучения программированию детей с упором на создание 3D-игр27
Программа для сканирования документов при помощи сканеров и МФУ Canon28
Плеер для для просмотра IPTV29
Программа-плагин для открытия изображений формата HEIC на Windows-ПК30
Утилита для выявления и удаления скрытых майнеров31
Программа для переназначения кнопок и эмуляции геймпадов от всех современных игровых консолей32
Программа для создания и установки живых обоев на рабочий стол33
Эмулятор геймпада и джойстика от Xbox 36034
Программа для создания и запуска макросов в Windows35
Программа для управления устройствами от MSI и оптимизации работы Windows 10/1136
Программа для работы с Bluetooth-устройствами и мониторинга за ними37
Программа для эмуляции электрогитарных примочек обработки аудиосигнала38
Программа для восстановления и тестирования накопителей на ошибки39
Программа для установки софта компании Gigabyte40
Программа для оптимизации оперативной памяти41
Программа для разгона игровых видеокарт Gigabyte42
Клиент мессенджера WhatsApp для ПК43
Программа для поиска и удаления скрытых майнеров44
Программа для эмуляции клавиатуры и мыши в играх при помощи джойстика45
Программа для эмуляции геймпадов Xbox 360 путем использования DualShock 446
Программа для переназначения любых клавиш клавиатуры47
Программа для создания виртуальной среды объемного звучания48
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера49
Программа для изменения разрешения экрана50
Программа для DJ-исполнителей