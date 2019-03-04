SoftSalad СОФТСАЛАТ

Топ-50 программ

Самые востребованные программы каталога — по оценкам, отзывам и интересу пользователей.

Найдено 50 программ

1
Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер 26.10.0.1796

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3
2
WOWpaper
WOWpaper 1.3.6

Программа для установки 4K-обоев рабочего стола

Рейтинг 3,7 из 5 3,7
3
ZipSoft
ZipSoft 2.3.1

Утилита для установки популярных программ для Windows

Рейтинг 3,6 из 5 3,6
4
DriverHub
DriverHub 2.3.7.0

Программа для установки и обновления драйверов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
5
OpenOffice
OpenOffice 4.116.9816

Бесплатный пакет офисных программ

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
6
UnzipTool
UnzipTool 2.0.1.0

Легкая и бесплатная программа для сжатия и извлечения файлов из архивов

Рейтинг 3,9 из 5 3,9
7
MultiPassword — менеджер паролей
MultiPassword — менеджер паролей 1.30.0

Сервис для хранения паролей в зашифрованном виде

Рейтинг 4,5 из 5 4,5
8
VLC Media Player
VLC Media Player 3.0.24

Видеоплеер со встроенными кодеками

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
9
CPU-Z
CPU-Z 3.01

Все данные о Windows-компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
10
FastStone Image Viewer
FastStone Image Viewer 8.5

Просмотр и редактирования фотографий

Рейтинг 3,3 из 5 3,3
11
uTorrent Classic
uTorrent Classic 3.6

Программа для скачивания торрентов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1
12
Opera
Opera 137.0.6036.63

Быстрый и современный браузер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
13
Google Chrome
Google Chrome 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9
14
LibreOffice
LibreOffice 26.8.1.1

Комплекс офисных программ для работы с документами, таблицами, базами данных

Рейтинг 2,8 из 5 2,8
15
spacedesk
spacedesk 2.2.33

Программа для подключения к компьютеру мобильных устройств в качестве дополнительных мониторов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6
16
Telegram
Telegram 7.3.1

Мессенджер Telegram на компьютер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5
17
AnyDesk
AnyDesk 9.8.2

Программа для удаленного доступа и управления компьютером

Рейтинг 3,6 из 5 3,6
18
ScreenShooter
ScreenShooter 2.7.4.1859

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4
19
Carambis Cleaner
Carambis Cleaner 1.6.0.2157

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
20
Malwarebytes Anti-Malware
Malwarebytes Anti-Malware 5.7.3.171

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 2,4 из 5 2,4
21
Диск-О:
Диск-О: 24.09.0159

Программа для объединения всех облачных сервисов на ПК

Рейтинг 3,8 из 5 3,8
22
TestDisk
TestDisk 7.2

Программа для восстановления разделов, файловых систем и данных

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
23
Speed Auto Clicker
Speed Auto Clicker 1.0.0

Программа для выполнения автоматических кликов мышью и нажатий клавиш клавиатуры

Рейтинг 2,5 из 5 2,5
24
Dr.Web CureIt!
Dr.Web CureIt! 2026

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
25
OpenDiag
OpenDiag 1.4

Программа для компьютерной диагностики автомобилей

Рейтинг 2,7 из 5 2,7
26
Kodu Game Lab
Kodu Game Lab 1.6.18.0

Программа для обучения программированию детей с упором на создание 3D-игр

Рейтинг 3,9 из 5 3,9
27
Canon MF Toolbox
Canon MF Toolbox 4.9.1.1

Программа для сканирования документов при помощи сканеров и МФУ Canon

Рейтинг 2,5 из 5 2,5
28
OttPlayer
OttPlayer 3.5.9.0

Плеер для для просмотра IPTV

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
29
CopyTrans HEIC
CopyTrans HEIC 1.065

Программа-плагин для открытия изображений формата HEIC на Windows-ПК

Рейтинг 2,6 из 5 2,6
30
AV Block Remover
AV Block Remover v.4

Утилита для выявления и удаления скрытых майнеров

Рейтинг 2,8 из 5 2,8
31
reWASD
reWASD 9.5.0.11346

Программа для переназначения кнопок и эмуляции геймпадов от всех современных игровых консолей

Рейтинг 2,7 из 5 2,7
32
Wallpaper Engine
Wallpaper Engine 2.2.6

Программа для создания и установки живых обоев на рабочий стол

Рейтинг 2,7 из 5 2,7
33
x360ce
x360ce 4.26.38

Эмулятор геймпада и джойстика от Xbox 360

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
34
Keyran
Keyran 1.3.9

Программа для создания и запуска макросов в Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
35
MSI Center
MSI Center 2.0.64.0

Программа для управления устройствами от MSI и оптимизации работы Windows 10/11

Рейтинг 2,3 из 5 2,3
36
BluetoothView
BluetoothView 1.70

Программа для работы с Bluetooth-устройствами и мониторинга за ними

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
37
Guitar Rig
Guitar Rig 7.0.1

Программа для эмуляции электрогитарных примочек обработки аудиосигнала

Рейтинг 2,7 из 5 2,7
38
D-Soft Flash Doctor
D-Soft Flash Doctor 1.0.4

Программа для восстановления и тестирования накопителей на ошибки

Рейтинг 3,1 из 5 3,1
39
Gigabyte APP Center
Gigabyte APP Center B26.0730.1

Программа для установки софта компании Gigabyte

Рейтинг 2,7 из 5 2,7
40
Mem Reduct
Mem Reduct 3.5.2

Программа для оптимизации оперативной памяти

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
41
Aorus Engine
Aorus Engine 2.31

Программа для разгона игровых видеокарт Gigabyte

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
42
WhatsApp
WhatsApp 2.2339.13.0

Клиент мессенджера WhatsApp для ПК

Рейтинг 3,6 из 5 3,6
43
MinerSearch
MinerSearch 1.4.9.6

Программа для поиска и удаления скрытых майнеров

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
44
Xpadder
Xpadder 5.7

Программа для эмуляции клавиатуры и мыши в играх при помощи джойстика

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
45
DS4Windows
DS4Windows 3.5

Программа для эмуляции геймпадов Xbox 360 путем использования DualShock 4

Рейтинг 2,5 из 5 2,5
46
MapKeyboard
MapKeyboard 2.1

Программа для переназначения любых клавиш клавиатуры

Рейтинг 2,8 из 5 2,8
47
Razer Surround Sound
Razer Surround Sound 7.1

Программа для создания виртуальной среды объемного звучания

Рейтинг 2,8 из 5 2,8
48
AIDA64
AIDA64 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
49
Carroll
Carroll 1.31

Программа для изменения разрешения экрана

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
50
Rekordbox
Rekordbox 7.2.19

Программа для DJ-исполнителей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3