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Яндекс.Браузер 26.10.0.1796

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 5 дней назад

2

WOWpaper 1.3.6

Программа для установки 4K-обоев рабочего стола

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 1 месяц назад

3

ZipSoft 2.3.1

Утилита для установки популярных программ для Windows

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 3 недели назад

4

DriverHub 2.3.7.0

Программа для установки и обновления драйверов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 6 дней назад

5

OpenOffice 4.116.9816

Бесплатный пакет офисных программ

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 5 месяцев назад

6

UnzipTool 2.0.1.0

Легкая и бесплатная программа для сжатия и извлечения файлов из архивов

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 1 месяц назад

7

MultiPassword — менеджер паролей 1.30.0

Сервис для хранения паролей в зашифрованном виде

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 3 года назад

8

VLC Media Player 3.0.24

Видеоплеер со встроенными кодеками

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 3 недели назад

9

CPU-Z 3.01

Все данные о Windows-компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 1 месяц назад

10

FastStone Image Viewer 8.5

Просмотр и редактирования фотографий

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 3 месяца назад

11

uTorrent Classic 3.6

Программа для скачивания торрентов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 8 месяцев назад

12

Opera 137.0.6036.63

Быстрый и современный браузер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 4 дня назад

13

Google Chrome 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 позавчера

14

LibreOffice 26.8.1.1

Комплекс офисных программ для работы с документами, таблицами, базами данных

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 5 дней назад

15

spacedesk 2.2.33

Программа для подключения к компьютеру мобильных устройств в качестве дополнительных мониторов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 5 дней назад

16

Telegram 7.3.1

Мессенджер Telegram на компьютер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 6 дней назад

17

AnyDesk 9.8.2

Программа для удаленного доступа и управления компьютером

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 3 дня назад

18

ScreenShooter 2.7.4.1859

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 5 месяцев назад

19

Carambis Cleaner 1.6.0.2157

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 1 год назад

20

Malwarebytes Anti-Malware 5.7.3.171

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 6 дней назад

21

Диск-О: 24.09.0159

Программа для объединения всех облачных сервисов на ПК

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 4 месяца назад

22

TestDisk 7.2

Программа для восстановления разделов, файловых систем и данных

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 3 года назад

23

Speed Auto Clicker 1.0.0

Программа для выполнения автоматических кликов мышью и нажатий клавиш клавиатуры

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 1 год назад

24

Dr.Web CureIt! 2026

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 8 месяцев назад

25

OpenDiag 1.4

Программа для компьютерной диагностики автомобилей

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 2 года назад

26

Kodu Game Lab 1.6.18.0

Программа для обучения программированию детей с упором на создание 3D-игр

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 3 года назад

27

Canon MF Toolbox 4.9.1.1

Программа для сканирования документов при помощи сканеров и МФУ Canon

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 3 года назад

28

OttPlayer 3.5.9.0

Плеер для для просмотра IPTV

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 2 года назад

29

CopyTrans HEIC 1.065

Программа-плагин для открытия изображений формата HEIC на Windows-ПК

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 5 дней назад

30

AV Block Remover v.4

Утилита для выявления и удаления скрытых майнеров

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 2 года назад

31

reWASD 9.5.0.11346

Программа для переназначения кнопок и эмуляции геймпадов от всех современных игровых консолей

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 1 месяц назад

32

Wallpaper Engine 2.2.6

Программа для создания и установки живых обоев на рабочий стол

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 3 года назад

33

x360ce 4.26.38

Эмулятор геймпада и джойстика от Xbox 360

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 вчера

34

Keyran 1.3.9

Программа для создания и запуска макросов в Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 1 год назад

35

MSI Center 2.0.64.0

Программа для управления устройствами от MSI и оптимизации работы Windows 10/11

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 8 месяцев назад

36

BluetoothView 1.70

Программа для работы с Bluetooth-устройствами и мониторинга за ними

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 2 года назад

37

Guitar Rig 7.0.1

Программа для эмуляции электрогитарных примочек обработки аудиосигнала

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 2 года назад

38

D-Soft Flash Doctor 1.0.4

Программа для восстановления и тестирования накопителей на ошибки

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 7 лет назад

39

Gigabyte APP Center B26.0730.1

Программа для установки софта компании Gigabyte

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 1 месяц назад

40

Mem Reduct 3.5.2

Программа для оптимизации оперативной памяти

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 8 месяцев назад

41

Aorus Engine 2.31

Программа для разгона игровых видеокарт Gigabyte

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 8 месяцев назад

42

WhatsApp 2.2339.13.0

Клиент мессенджера WhatsApp для ПК

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 3 года назад

43

MinerSearch 1.4.9.6

Программа для поиска и удаления скрытых майнеров

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 3 дня назад

44

Xpadder 5.7

Программа для эмуляции клавиатуры и мыши в играх при помощи джойстика

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 5 лет назад

45

DS4Windows 3.5

Программа для эмуляции геймпадов Xbox 360 путем использования DualShock 4

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 4 месяца назад

46

MapKeyboard 2.1

Программа для переназначения любых клавиш клавиатуры

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 7 лет назад

47

Razer Surround Sound 7.1

Программа для создания виртуальной среды объемного звучания

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 3 года назад

48

AIDA64 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 1 месяц назад

49

Carroll 1.31

Программа для изменения разрешения экрана

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 2 года назад

50

Rekordbox 7.2.19

Программа для DJ-исполнителей