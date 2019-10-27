Zortam Mp3 Media Studio — небольшая программа для работы с MP3-файлами. С помощью утилиты пользователи могут редактировать ID3-теги и извлекать аудиодорожки с CD-дисков. Поддерживается функция записи музыки на диск, есть встроенный конвертер WAV в MP3 и обратно.

Софт позволяет автоматически заполнять ID3-теги через базу Zortam Music, которая загружается из интернета. Доступен встроенный медиапроигрыватель — он дает возможность воспроизводить музыку. Теги можно экспортировать в формате HTML. Есть инструмент, который позволяет быстро находить дубликаты MP3 файлов.

Модель распространения Zortam Mp3 Media Studio — условно-бесплатная. Стоимость пожизненной лицензии составляет 18 долларов. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается.

Как пользоваться программой Zortam Mp3 Media Studio?

После запуска программы необходимо указать папку на компьютере, где находятся музыкальные композиции. Все найденные треки отобразятся в главном окне утилиты Zortam Mp3 Media Studio.

После выделения файла из списка, в нижней части интерфейса откроется раздел с подробной информацией о треке. Здесь показано имя артиста, название трека, альбом, номер песни. При необходимости, пользователи могут изменить имеющиеся данные. Для этого нужно выбрать строку и исправить ее содержимое. Аналогичным образом можно дополнить имеющуюся информацию новыми данными: ссылка на загрузку музыкальной композиции с официального сайта, копирайт, оригинальный исполнитель (актуально для различных cover-ов), издатель, жанр.

В разделе «Front Cover» можно задать лицевую обложку альбома или песни — предварительно изображение необходимо загрузить на компьютер.

Если у трека есть текст песни, то он отобразится в разделе «Lyricist». Также, пользователи могут самостоятельно дополнить этот блок информации: например, написать оригинальный текст песни или сделать перевод. Загрузить текст можно из отдельного текстового файла.

В верхней части интерфейса программы Zortam Mp3 Media Studio находится панель инструментов. Чтобы автоматически заполнить ID3-теги для музыкальной композиции, необходимо выбрать функцию «Autotag» — программа добавить информацию из собственной базы данных.

Если у песни есть проблемы с громкостью: например, в середине трека резко снижаются басы и слышно только голос, а в конце музыка играет на 100% громкости, то пользователи могут воспользоваться инструментом «Normalize Track Volume». Функция позволяет нормализовать громкость музыкального файла.

Также в Zortam Mp3 Media Studio есть встроенный конвертер. Для этого нужно открыть раздел верхнего меню «Converters». Здесь пользователи могут конвертировать AudioCD в MP3, YouTube-видео в MP3, WAV в MP3. Аналогичные действия можно выполнить в обратном порядке.

Программа поддерживает функцию быстрого удаления всех ID3-тегов. Для этого нужно выделить файл в списке треков и открыть меню «Mp3 Tagging». В списке доступных функцию следует нажать «Delete All ID3 Tags». Альтернативный способ выполнения данной функции — использование сочетания клавиш «Ctrl+F5».