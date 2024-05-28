Zip Password Recovery Software – программа, которая используется для восстановления доступа к зашифрованным архивам. Утилита может устанавливаться на компьютере под управлением операционной системы Windows 10 версии 14393.0 или более поздней, требуется не менее 4 ГБ оперативной памяти, а также «.Net Framework 4.8». Интерфейс исключительно на английском языке, разрядность 64 бит.

ZIP – один из самых популярных форматов архивации. Он позволяет защитить файлы, устанавливается пароль, который взломать сложно. Есть возможность сжать данные для экономии свободного пространства на устройстве.

Работает подобная утилита на основе нескольких алгоритмов. Они следующие:

Перебор (Broute-Force Attack). Утилита начинает рандомно подставлять буквы, цифры и символы, менять регистр. Считается самым эффективным и медленным способом. Может потребоваться до несколько дней или даже недель, если комбинация была слишком сложной и длинной.

Атака с использованием словарей (Dictionary Attack). Есть комбинации, которые используются чаще остальных. Формируется библиотека, она используется в первую очередь, что помогает ускорить процесс.

Подходящий способ можно выбрать из списка. При этом добавили дополнительные настройки, которые помогают ускорить процесс. Утилита довольно проста в использовании, достаточно открывать файл и нажать на кнопку подбора. Для использования потребуется покупка. Кроме ZIP поддерживаются и некоторые другие форматы архивов.

При использовании подобного программного обеспечения нужно учитывать, что на подбор пароля требуется время. Результат во многом зависит от производительности самого устройства, так как при подборе задействуется центральный процессор. В зависимости от выбранного способа, может потребоваться несколько часов. Гарантии успеха нет, при очень сложных и длинных комбинациях утилита не справиться. Zip Password Recovery Software не взламывает файл, поэтому после подбора пароля все данные будут доступными. Но перед запуском лучше всего сделать резервную копию.