SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Yuzu Emulator

В данном списке представлены программы для замены Yuzu Emulator. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Yuzu Emulator, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

MEmu
MEmu

Версия 9.5.7.1

Программа для запуска Android-приложений на Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (13)
PCSX2
PCSX2

Версия 2.8.2

Эмулятор приставки PlayStation 2

Оценок пока нет
Ryujinx
Ryujinx

Версия 1.3.3

Эмулятор игровых консолей Nintendo Switch

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Xemu
Xemu

Версия 0.8.136

Эмулятор приставки Xbox для Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (15)
Citra
Citra

Версия 2.0

Эмулятор Nintendo 3DS для Windows

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
BlueStacks
BlueStacks

Версия 5.22

Программа для запуска Andoid-приложений на Windows-компьютере

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (33)
Nox App Player (NoxPlayer)
Nox App Player (NoxPlayer)

Версия 7.0.6.1

Программа для запуска Android-приложений на Windows

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (7)
Gameloop
Gameloop

Версия 3.11.726.100

Программа-эмулятор для запуска Android-приложений в Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)