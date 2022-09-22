Xiaomi Flash Tool — бесплатная программа для прошивки широкого диапазона моделей смартфонов и планшетов производства компании Xiaomi. Утилита работает в 32-х и 64-битных версиях Windows 7 и выше. Перевода на русский язык не предусмотрено.

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Зачем нужна программа Xiaomi Flash Tool?

При помощи утилиты Xiaomi Flash Tool можно прошивать смартфоны и планшеты, выполненные на чипах Qualcomm и MTK. Поддерживается возможность прошивки в режиме «EDL» (Emergency Download Mode), но для этого аппарат необходимо загрузить особым образом. Это позволяет устанавливать на смартфон/планшет кастомные (измененные любителями) версии прошивок, а также прошивки, первоначально предназначенные для определенных регионов.

Кроме того, Xiaomi Flash Tool может вывести устройство из состояния «кирпича» (не включается/не загружается) при неудачной переустановке Android другими программными средствами, либо из-за ранее возникшей критической ошибки.

Как пользоваться Xiaomi Flash Tool?

Первое, что требуется сделать — установить на компьютер необходимые драйверы, которые позволяет компьютеру обращаться к устройству напрямую. Это можно сделать вручную либо прямо из программы (достаточно кликнуть по кнопке «Driver» в верхней части окна). Дальнейшие действия:

Скачайте прошивку из интернета (можно найти на различных форумах), подходящую конкретно для вашей модели смартфона или планшета. Прошивка распространяется в виде архива. Его нужно распаковать в любое место на диске.

Кликните по кнопке «Select» и укажите путь к папке, в которую была распакована прошивка.

Переведите устройство в режим «Fastboot»: выключите его, затем нажмите кнопку громкости «+» и кнопку включения одновременно, удерживайте до тех пор, пока на экране не отобразится характерная для «Fastboot» заставка.

Подключите аппарат к компьютеру посредством USB-кабеля.

Выберите один из подходящих режимом прошивки — «Flash all» (полная прошивка), «Flash all except storage» (прошивка без затрагивания памяти), «Flash all except data and storage» (прошивка без затрагивания памяти и данных).

Нажмите на кнопку «Flash» и ожидайте завершения процедуры.

Подобным образом можно установить только официальную прошивку. Чтобы прошить смартфон/планшет кастомными прошивками, требуется выполнить процедуру разблокировки загрузчика. Как именно это сделать, можно найти в интернете.

Пароль к архиву: softsalad