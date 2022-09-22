SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Xiaomi MiFlash

Xiaomi MiFlash

Программа для прошивки смартфонов Xiaomi

2,6 (25)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2022.05.07
Скачать 188 MB
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История изменений

Версия 2022.05.07

Оценки программы

2,6

25 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Xiaomi MiFlash

7 отзывов

Саша

ПАРОЛЬ, блин, дайте

SoftSalad

Внимательно читайте описание, там пароль указан.
Дублирую. Пароль к архиву: softsalad

Владимир

Чтобы дрова установились после запуска, надо вручную создать папку log и в ней текстовый файл miflash@(дата).txt Ну короче, он пишет, чего ему не удётся найти

iggor

драйвера не устанавливаются глобальный сбой проги

Влад

При извлечении требует пароль
Какой пароль ?

макс

В конце статьи. Поэтому нужно дочитывать до конца =-) Пароль к архиву: softsalad

макс В конце статьи. Поэтому нужно дочитывать до конца =-) Пароль к архиву: softsalad
Bek

spasibo vam bolshoy parol pravilno