Xerox WorkCentre — пакет драйверов и утилит для МФУ, обеспечивающий печать, сканирование, копирование и отправку факсов с компьютера.

Программа распространяется бесплатно, работает на Windows 7 и выше и имеет русскоязычный интерфейс.

Зачем нужна программа Xerox WorkCentre?

Эта программа включает в себя набор компонентов, которые связывают МФУ с компьютером. Без WorkCentre устройство не сможет печатать через PCL-драйвер, сканировать в приложения через TWAIN или WIA, распознавать текст и отправлять факсы. Пакет устанавливается один раз и после этого работает в фоне, предоставляя доступ к функциям устройства из разных программ.

Отдельного упоминания заслуживает Easy Printer Manager. Это основная утилита пакета, которая объединяет настройки устройства, параметры печати и сканирования, и запуск других приложений Xerox. Через нее удобно проверять состояние МФУ и менять параметры по умолчанию, не переходя в веб-интерфейс.

Драйвер печати PCL

Основной компонент для вывода документов на печать. Поддерживает базовые и расширенные настройки: выбор бумаги, масштабирование, буклетную печать, наложение водяных знаков, экономию тонера и другие опции, доступные в диалоге печати Windows.

Сканер TWAIN и WIA

Пакет включает драйверы для сканирования через оба интерфейса. TWAIN используется многими программами для работы со сканерами, WIA — встроенным механизмом Windows. Благодаря этому МФУ доступно как в специализированном ПО для сканирования, так и в приложениях, поддерживающих только один из стандартов.

Локальное и сетевое сканирование

Через Easy Printer Manager можно настроить сканирование на компьютер, в том числе по сети. Для моделей с автоподатчиком доступно сканирование многостраничных документов. Результаты сохраняются в PDF, JPEG или TIFF, а для цветных и черно-белых сканов доступны разные режимы.

Распознавание текста OCR

В состав пакета входит компонент OCR, который преобразует отсканированные страницы в редактируемый или поисковый текст. Это полезно при работе с бумажными договорами, инструкциями и выписками: после распознавания документ можно найти по содержимому или скопировать фрагмент в другой файл.

Отправка факсов с компьютера

PC-Fax driver позволяет отправлять сообщения на устройства прямо из Windows, не подходя к панели МФУ. Документ готовится в любой программе, поддерживающей печать, и отправляется через факс-драйвер.

Easy Printer Manager для управления устройством

Утилита показывает состояние МФУ, уровень тонера, возможные ошибки и предоставляет доступ к настройкам. Через нее можно изменить параметры сканирования по умолчанию, запустить сканирование на ПК, открыть руководство или перейти к другим приложениям Xerox.

Easy Document Creator и Easy Wireless Setup

Первая утилита помогает создавать и редактировать документы, а вторая упрощает подключение МФУ к беспроводной сети. Для домашнего пользователя настройка Wi-Fi через отдельную утилиту может оказаться проще, чем ручное введение параметров сети через панель устройства.

Как пользоваться программой Xerox WorkCentre

После установки в меню Пуск появится папка Xerox с ярлыками утилит. Для печати достаточно открыть документ в любой программе и выбрать Xerox WorkCentre в списке принтеров. В диалоге печати доступны основные настройки: количество копий, диапазон страниц, тип бумаги.

Для сканирования можно использовать Easy Printer Manager: открыть утилиту и задать параметры. Среди них — цвет, разрешение, формат файла. Результат сохранится в указанную папку. Если сканирование выполняется из другой программы, нужно выбрать сканер Xerox в ее настройках. Драйвер TWAIN или WIA будет выбран автоматически.

Для отправки факса используется виртуальный принтер PC-Fax. Документ отправляется на печать, но вместо бумажной копии открывается окно факса, где указывается номер получателя. Для настройки параметров факса можно открыть соответствующую утилиту из папки Xerox.

Для обновления прошивки стоит периодически проверять страницу поддержки модели. Новые версии содержат исправления ошибок и улучшения совместимости. Перед обновлением рекомендуется закрыть все задания печати и не выключать устройство.