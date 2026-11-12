Xerox Smart Start — утилита для автоматической установки принтеров Xerox, которая находит устройство, определяет модель, а также подбирает и устанавливает нужный драйвер без ручного поиска по сайту производителя.

Программа распространяется бесплатно, работает на Windows 10 и 11 и имеет русскоязычный интерфейс.

Зачем нужна программа Xerox Smart Start?

Установка принтера вручную часто превращается в поиск модели на сайте, выбор правильной версии драйвера, распаковку архива и запуск установщика. Если модель определена неточно или скачан не тот пакет, устройство может не заработать или работать с ошибками. Smart Start делает этот процесс максимально простым и быстрым. Программа сама находит принтер в сети или по USB, определяет его модель и загружает подходящий драйвер. Пользователю остается подтвердить действия и дождаться завершения установки.

Важно понимать, что Smart Start не заменяет драйвер. Данное ПО выступает установщиком, который помогает подобрать и установить нужные компоненты. После завершения работы принтер становится доступен системе как обычное устройство печати, и дальнейшая работа идет через стандартные диалоги Windows.

Автоматическое обнаружение принтера

Программа сканирует сеть и подключенные по USB устройства, находит принтеры Xerox и показывает их в списке. Пользователю не нужно вручную вводить IP-адрес или искать устройство в системных настройках.

Определение модели и подбор драйвера

После обнаружения устройства Smart Start определяет его модель и выбирает подходящий драйвер. Программа не предлагает пользователю самому разбираться в списке версий и пакетов. Для тех, кто сталкивался с ситуацией, когда скачанный драйвер не подходил к устройству, установка в автоматическом режиме поможет избежать ненужных проблем.

Загрузка установочных файлов с серверов Xerox

Программа сама загружает необходимые файлы. Пользователю не нужно искать их на сайте производителя и проверять совместимость с версией Windows.

Пошаговая установка с подсказками

Smart Start ведет пользователя по шагам: выбор принтера, подтверждение модели, установка драйвера, проверка результата. На каждом этапе есть пояснения. Для неопытного пользователя такая последовательность практически полностью заменяет инструкцию.

Поддержка сетевого и USB-подключения

Программа работает с принтерами, подключенными по локальной сети и по USB. Для сетевых моделей важно, чтобы компьютер и принтер находились в одной сети. Для USB-подключения достаточно соединить устройство с компьютером кабелем.

Проверка завершения установки

После установки драйвера Smart Start проверяет, что принтер доступен системе и готов к работе. Если что-то пошло не так, программа сообщает об ошибке и предлагает повторить попытку или выбрать другое устройство.

Установка дополнительного программного обеспечения

В зависимости от модели Smart Start может предложить установить сопутствующие утилиты Xerox: средство сканирования, управления устройством или печати. Пользователь может выбрать нужные компоненты или отказаться от них.

Обновление и повторная установка

Если принтер уже установлен, Smart Start может использоваться для проверки актуальности драйвера или повторной установки. Это полезно после обновления Windows или при возникновении проблем с печатью. Для тех, кто обслуживает несколько компьютеров, такая возможность упрощает восстановление корректной работы принтера без перенастройки.

Как пользоваться программой Xerox Smart Start

При запуске программа предлагает найти принтер. Нужно убедиться, что устройство включено и подключено к сети или по USB. Smart Start выполнит поиск и покажет найденные принтеры. Если нужная модель не отобразилась, стоит проверить подключение и повторить поиск. Для сетевого принтера важно убедиться, что компьютер и устройство находятся в одной подсети.

После выбора принтера программа покажет его модель и предложит установить драйвер. Нужно подтвердить действие и дождаться загрузки и установки. В процессе могут появляться запросы на подтверждение от системы. Их следует принимать, чтобы установка завершилась корректно.

По завершении Smart Start сообщит об успехе и предложит проверить печать. Можно отправить тестовую страницу, чтобы убедиться, что устройство работает. Если тестовая страница не печатается, стоит проверить очередь печати, подключение и состояние расходных материалов.

Если принтер уже был установлен ранее, Smart Start может предложить обновить драйвер или переустановить его. Для этого нужно выбрать соответствующее действие и следовать подсказкам. После завершения рекомендуется перезагрузить компьютер, если программа предложит это сделать.