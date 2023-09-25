SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Xeoma

Xeoma

Программа для создания и управления системами видеонаблюдения

4,0 (3)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 24.2.14
Скачать 107 MB
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История изменений

Версия 24.2.14

Оценки программы

4,0

3 оценки Оценок пока нет

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