Xeoma — универсальное программное обеспечение, позволяющее создать полноценную систему видеонаблюдения на Windows-компьютере. Основное предназначение данного приложения — захват видео с камер наблюдения и последующая обработка полученного видеоизображения согласно предпочтениям пользователя. Программа Xeoma имеет широкий функционал как по обработке видеопотоков в режиме реального времени, так и по обработке сохраненных видеозаписей.

Настройка программы Xeoma

Одна из особенностей приложения Xeoma — простота настройки системы видеонаблюдения, даже если она состоит из большого количества камер. При первом же запуске программа сканирует все доступные камеры, устанавливает с ними соединение и сразу начинает отображать на мониторе видеокартинку с них. Пользователю доступны различные настройки, которые могут быть применены к каждой из камер по отдельности либо всей системе в целом. К примеру, можно задать расписание начала и окончания записи, привязать к любой камере задание для старта съемки при изменении освещения или обнаружении движущегося объекта, и многое другое.

Программа Xeoma имеет большое количество (более 100) простых и интеллектуальных функций. К ним относятся:

PTZ (Pan-tilt-zoom) трекинг (камеры, поддерживающие соответствующую функцию, могут быть автоматизированы на выполнение определенных действий по расписанию или срабатыванию какого-либо триггера).

Возможность настройки доступных характеристик (яркость, цветопередача, качество картинки и т.д.) любой из подключенной к системе камеры.

Программное распознавание номеров автомобилей и лиц.

Детектирование движения и всевозможных объектов — звуки, дым, толпа, оставленные предметы и т.д.

Возможность подсчета уникальных посетителей на объектах наблюдения.

Группировка камер по различным задаваемым пользователем критериям.

Ручное или автоматическое переключение режимов работы камер.

Визуализация траектории движущихся объектов.

Всевозможные варианты трансляции и сохранения отснятых видеоматериалов, включая возможность подключения к системе из любой точки мира и экспорта видеозаписей на FTP-сервер, облачное хранилище Xeoma Cloud или на один из любых платных и бесплатных сетевых дисков (Яндекс.Диск, Google Drive, NAS и т.д.).

Возможность оповещения пользователя о тех или иных событиях по СМС или Email. Также программа может запустить на компьютере какое-либо стороннее приложение при наступлении какого-либо события.

Перечисленное выше — далеко не все функциональные возможности программы Xeoma.

Программа Xeoma имеет встроенные настройки для работы с сотнями моделями камер от различных производителей. Поддерживаются как аналоговые, так и все виды цифровых (IP, Web, Wi-Fi) камер. Программа позволяет объединить в одну систему до 3000 камер. Пользователю также предоставляется возможность выбора формата видео для сохранения (H.264, MJPEG, MPEG-4 и другие), даже если сама камера его не поддерживает (в этом случае приложение выполнит конвертирование видео).

Совместимость с Windows и условия бесплатного использования

Приложение Xeoma предназначено для запуска на компьютер с установленной ОС Windows версии 7 или выше. Поддерживаются 32 и 64 bit системы (на данной странице для скачивания доступны обе редакции программы). Xeoma — платное приложение, однако его можно использовать бесплатно и без ограничений для объединения в единую систему видеонаблюдения до 8 камер. Чтобы получить полную версию Xeoma, нужно купить лицензионный ключ (код активации).