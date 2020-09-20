В данном списке представлены программы для замены Xemu. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Xemu, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Xemu.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Xemu, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Xemu. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Xemu, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 0.0.43-20332
Программа для эмуляции PlayStation 3 и запуска PS3 игр на ПК
Версия 2.8.2
Эмулятор приставки PlayStation 2
Версия 2.0
Эмулятор Nintendo 3DS для Windows
Версия 1734
Программа для эмуляции игр Nintendo Switch
Версия 5.22
Программа для запуска Andoid-приложений на Windows-компьютере
Версия 7.0.6.1
Программа для запуска Android-приложений на Windows
Версия 3.11.726.100
Программа-эмулятор для запуска Android-приложений в Windows