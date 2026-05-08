Xemu — эмулятор Xbox для операционных систем Windows, MacOS, Linux и Ubuntu. Позволяет запускать на компьютере эксклюзивные приложения игровой платформы.

Приложение распространяется по бесплатной лицензии и весит порядка 10 Мб в заархивированном состоянии. Программа отличается легкой настройкой — на запуск и открытие игр требуется не больше минуты.

Настройки эмулятора XEMU

При первом запуске программа предлагает произвести основные настройки. В разделе «Система» можно выбрать объем выделено памяти — вплоть до 128 Мб. Также можно настройки канал для вывода изображения. По умолчанию установлен HDTV. В разделе «Файлы» можно выбрать файлы для настройки элементов системы: БИОС, жесткого диска и др.

Как и с другими подобными эмуляторами приставок, на компьютер потребуется скачать файлы BIOS — они не поставляются в комплекте с программой. Их придется найти и загрузить отдельно, а затем добавить в настройках Xemu.

После установки BOIS остается скачать ROM с самой игрой. В составе с эмулятором нет никаких приложений. При этом программа совместима почти со всеми современными играми. Единственная пометка — не все их них работают идеально. Но даже так есть много проектов, которыми можно насладиться на ПК. Разработчики на своем сайте опубликовали таблицу совместимости игр. Пользователь может зайти на целевую страницу и ознакомиться с информацией, выбирая приложения для эмуляции.

Как работает эмулятор?

XEMU не является эмулятором высокого уровня. Они отдают предпочтение скорости воспроизведения игр с максимальной производительностью. XEMU — эмулятор низкого уровня. Такие программы пытаются воссоздать платформу самой приставки, для которой предназначены игры.

Потому приложению нужно больше времени, чтобы достичь совместимого и оптимизированного состояния. Однако после детальной настройки такие эмуляторы обеспечивают большую совместимость и точность, если сравнивать с другим типом программ.

При этом разработчики не первый год работает над улучшением платформы. Им удалось преодолеть основные недостатки эмуляторов низкого уровня. Пользователь может открыть более 80% игр на Xbox из оригинальной библиотеки. При этом они будут работать с приемлемым уровнем производительности даже на компьютерах среднего уровня.

Устранение основных неполадок

Иногда игры не запускаются в эмуляторе. В таком случае стоит проверить их в таблице совместимости от разработчиков. Если игра есть, но запустить ее все равно не получается, проблема может быть связана с одним из факторов: