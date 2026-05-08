SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Xemu

Xemu

Эмулятор приставки Xbox для Windows

3,1 (15)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 0.8.136
Скачать 9 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 0.8.136

  • Обновлён образ окружения для сборки Windows.
  • Обновлены mxe и GCC toolchain для кросс-сборки Windows x64.
  • Включены оптимизации x86-64-v3 для релизных сборок.
  • Обновлён SDL3 до версии 3.4.10.
  • Исправлены и очищены внутренние проверки в модуле Xbox.
  • Интерфейс лучше учитывает плотность пикселей и масштабирование экрана.

Оценки программы

3,1

15 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Xemu