Xemu — эмулятор Xbox для операционных систем Windows, MacOS, Linux и Ubuntu. Позволяет запускать на компьютере эксклюзивные приложения игровой платформы.
Приложение распространяется по бесплатной лицензии и весит порядка 10 Мб в заархивированном состоянии. Программа отличается легкой настройкой — на запуск и открытие игр требуется не больше минуты.
Настройки эмулятора XEMU
При первом запуске программа предлагает произвести основные настройки. В разделе «Система» можно выбрать объем выделено памяти — вплоть до 128 Мб. Также можно настройки канал для вывода изображения. По умолчанию установлен HDTV. В разделе «Файлы» можно выбрать файлы для настройки элементов системы: БИОС, жесткого диска и др.
Как и с другими подобными эмуляторами приставок, на компьютер потребуется скачать файлы BIOS — они не поставляются в комплекте с программой. Их придется найти и загрузить отдельно, а затем добавить в настройках Xemu.
После установки BOIS остается скачать ROM с самой игрой. В составе с эмулятором нет никаких приложений. При этом программа совместима почти со всеми современными играми. Единственная пометка — не все их них работают идеально. Но даже так есть много проектов, которыми можно насладиться на ПК. Разработчики на своем сайте опубликовали таблицу совместимости игр. Пользователь может зайти на целевую страницу и ознакомиться с информацией, выбирая приложения для эмуляции.
Как работает эмулятор?
XEMU не является эмулятором высокого уровня. Они отдают предпочтение скорости воспроизведения игр с максимальной производительностью. XEMU — эмулятор низкого уровня. Такие программы пытаются воссоздать платформу самой приставки, для которой предназначены игры.
Потому приложению нужно больше времени, чтобы достичь совместимого и оптимизированного состояния. Однако после детальной настройки такие эмуляторы обеспечивают большую совместимость и точность, если сравнивать с другим типом программ.
При этом разработчики не первый год работает над улучшением платформы. Им удалось преодолеть основные недостатки эмуляторов низкого уровня. Пользователь может открыть более 80% игр на Xbox из оригинальной библиотеки. При этом они будут работать с приемлемым уровнем производительности даже на компьютерах среднего уровня.
Устранение основных неполадок
Иногда игры не запускаются в эмуляторе. В таком случае стоит проверить их в таблице совместимости от разработчиков. Если игра есть, но запустить ее все равно не получается, проблема может быть связана с одним из факторов:
- Неправильные дампы. Иногда пользователи скачивают пиратские копии, которые могут не предоставлять точное отображение оригинала. В таком случае можно создать собственный дамп с диска или проверить заголовок игры.
- Системные файлы. Игры не запускаются с некоторыми версиями БИОС от Xbox. Это происходит из-за неадаптированной системы (например, как запускать проекты с Windows 10 на Windows XP). Нужно проверить соответствие версий и, если потребуется, изменить файлы БИОС.
- Недостаток свободного пространство. Программа хранит временные файлы в процессе эмуляции. Для этого требуется дополнительное пространство — нужно проверить, что на диске его достаточно.