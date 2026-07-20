SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги X7 OscarLite

В данном списке представлены программы для замены X7 OscarLite. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на X7 OscarLite, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Oscar Mouse Editor
Oscar Mouse Editor

Версия 22.11

Программа для настройки игровых мышей X7

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (2)
Bloody
Bloody

Версия 2026.0723_MUI

Программа для управления игровыми мышками A4Tech серии «Bloody Series»

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (225)
iCUE
iCUE

Версия 5.48.58

Программа для настройки устройств от Corsair и некоторых сторонних производителей

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