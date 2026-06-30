X7 OscarLite — программа для настройки игровых мышей A4Tech серии X7, позволяющая переназначать кнопки, создавать макросы, регулировать DPI и сохранять профили для разных игр.
Программа является бесплатной, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.
Функции и возможности программы X7 OscarLite
- Назначение функций на кнопки мыши. Программа позволяет переназначать действия для каждой кнопки мыши. Пользователь может присвоить кнопкам стандартные команды, клавиши клавиатуры, запуск приложений или другие функции, адаптируя управление под свои задачи.
- Запись и редактирование макросов. Встроенный редактор макросов дает возможность записывать последовательности нажатий клавиш и кнопок мыши с настраиваемыми задержками и повторами. Созданные макросы можно назначать на любые кнопки, что позволяет автоматизировать повторяющиеся действия в играх и приложениях. В отличие от некоторых аналогов, за полный функционал создания макросов не нужно платить. Достаточно установить программу и начать ей пользоваться.
- Точная настройка DPI и частоты опроса. Программа позволяет регулировать количество точек на дюйм для разных уровней чувствительности, а также настраивать частоту опроса мыши, что влияет на отзывчивость курсора. Настройки указателя, ускорения и поведения колеса прокрутки также доступны для изменения.
- Создание и быстрая смена профилей. Можно сохранять несколько профилей с различными настройками кнопок, макросов и DPI для разных игр или приложений. Переключение между профилями происходит быстро. С помощью этого можно мгновенно адаптировать управление под любую задачу: от автоматизации рутинных задач до использования в играх.
- Сохранение настроек во встроенную память мыши. На поддерживаемых моделях все настройки, включая макросы и переназначения кнопок, сохраняются непосредственно в память мыши. Это позволяет использовать ранее настроенное устройство на любом компьютере без необходимости устанавливать программу и заново применять конфигурацию.
- Простой и легкий интерфейс. OscarLite предлагает не перегруженный и понятный интерфейс, в котором разберется даже новичок. Программа работает в фоновом режиме, не отвлекает от игрового процесса или повседневных задач, а также не потребляет много ресурсов ПК.