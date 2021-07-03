Wondershare Dr.Fone toolkit for iOS — набор утилит различного предназначения для работы с мобильными гаджетами iPhone, iPad и iPod. Состоит он из инструментов для восстановления утерянных/удаленных данных и создания резервных копий, устранения неисправностей, приведших к зависанию мобильного устройства при включении, полного или частичного (только личные данные) стирания памяти девайсов, а также трансляции экрана телефона/планшета/плеера на компьютер с возможностью записи.

Приложение платное, но есть возможность бесплатного использования в ознакомительных целях. Программа Wondershare Dr.Fone toolkit for iOS подходит для установки на компьютеры под управлением Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP (32 и 64 бит). Интерфейс приложения не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа Wondershare Dr.Fone toolkit for iOS?

Программа Wondershare Dr.Fone toolkit for iOS представляет собой комплекс служебных утилит, предназначенных для:

Восстановления различных типов данных (контакты, фотографии, сообщения, история и т.д.) напрямую с Apple-гаджетов либо созданных через iTunes локальных и/или облачных резервных копий.

Создания собственных резервных копий всего хранилища или некоторых популярных приложений с возможностью последующего восстановления данных с них.

Перманентного (без возможности восстановления) удаления всей или только личной информации с поддерживаемых устройств.

Программа Wondershare Dr.Fone toolkit for iOS поддерживает практически все существующие модели гаджетов iPhone, iPad и iPod.

Функции Wondershare Dr.Fone toolkit for iOS

К основной группе функций программы Wondershare Dr.Fone toolkit for iOS относится восстановление данных. При помощи приложения пользователь сможет:

Восстановить утерянные (в ходе логических ошибок в памяти устройства) и/или ранее удаленные фотографии, видео, контакты, историю звонков, SMS-сообщения, календари, закладки в браузере Safari и другие данные. В зависимости от типа и модели Apple-гаджета это можно сделать либо напрямую с устройства, либо при использовании созданных iTunes резервных копий (как локальных, так сохраненных в облачном хранилище iCloud).

Восстановить архивы сообщений мессенджеров WhatsApp, LINE, Viber и Kik, что также возможно либо напрямую с устройства, либо из резервных копий.

К функциям создания резервной копии данных относятся:

Резервирование всех имеющихся на Apple-гаджете данных, включая личные данные пользователя (контакты и т.п.).

Создание резервных копий сообщений мессенджеров WhatsApp, LINE, Viber и Kik.

Перенос данных мессенджеров WhatsApp, LINE, Viber и Kik с одного устройства на другое (операция осуществляется через создаваемую в процессе резервную копию).

Дополнительные функции Wondershare Dr.Fone toolkit for iOS:

Удаление с Apple-гаджета всей информации либо только личных данных пользователя (контакты, сообщения, история звонков и д.р.).

Полный сброс параметров устройства на заводские значения.

Восстановление работоспособности Apple-гаджета в случаях, когда устройство зависает при загрузке.

Трансляция экрана мобильного устройства на компьютер с возможностью записи в видеофайл (используется технология AirPlay).

Как пользоваться программой Wondershare Dr.Fone toolkit for iOS?

Программа Wondershare Dr.Fone toolkit for iOS рассчитана на использование простыми пользователями. Все доступные в приложении функции работают в автоматическом режиме. От пользователя требуется только выбрать нужный инструмент на начальном экране, а затем следовать инструкциям на экране. На компьютере также должна быть установлена последняя версия программы iTunes, но запускать ее при работе с Wondershare Dr.Fone toolkit for iOS не рекомендуется, т.к. это может привести к конфликту двух приложений (рекомендация от разработчиков Dr.Fone).