SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Wireless Network Watcher

В данном списке представлены программы для замены Wireless Network Watcher. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Wireless Network Watcher, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

WifiInfoView
WifiInfoView

Версия 3.00

Программа для сканирования беспроводных сетей

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Bluetooth Driver Installer
Bluetooth Driver Installer

Версия 1.0.0.164

Программа для установки драйверов Bluetooth

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (3)
WiFi Password Decryptor
WiFi Password Decryptor

Версия 16.0

Программа для восстановления пароля от Wi-Fi

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Wi-Fi Scanner
Wi-Fi Scanner

Версия 21.03

Программа для сканирования и мониторинга Wi-Fi сетей и точек доступа

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Connectify Hotspot
Connectify Hotspot

Версия 2018.4.3.39218

Программа для раздачи интернета с компьютера

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Magic WiFi
Magic WiFi

Версия 1.0.8.0

Программа для раздачи Wi-Fi с ноутбука

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (16)
WiFi HotSpot Creator
WiFi HotSpot Creator

Версия 2.0

Программа для создания виртуальной точки доступа Wi-Fi

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (11)