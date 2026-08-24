SoftSalad СОФТСАЛАТ
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WinZip

WinZip

Архиватор для сжатия и распаковки файлов

2,5 (2)
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Актуальная версия 28
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История изменений

Версия 28

Полезные статьи

Программы для распаковки RAR и ZIP-файлов и архивов
Программы для распаковки RAR и ZIP-файлов и архивов
Программы для сжатия данных и файлов
Программы для открытия RAR-архивов
Программы для открытия RAR-архивов

Оценки программы

2,5

2 оценки Оценок пока нет

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