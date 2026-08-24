WinZip — один из самых популярных архиваторов в мире. SoftSalad рекомендует скачать WinZip и использовать его в коммерческих целях.

Теперь вы можете еще быстрее и проще открывать зазипованные архивы (формат файла .zip ), делиться зашифрованными архивами с коллегами.

Последние версии программы (винзип) обеспечивают более высокую скорость сжатия и распаковки архивов, что делает WinZip идеальным решением для файлов большого размера.

Доступный функционал программы WinZip:

распаковка архивов сотен форматов;

создание архивов в формате .zip, .zipx, .rar и так далее;

aes-шифрование архивов;

резервное копирование;

мгновенная отправка файлов на электронную почту;

загрузка файлов в онлайн хранилища ("облачные" сервисы);

настраиваемый интерфейс программы, самостоятельно выбирайте панели и функции для главного окна, которые необходимы вам больше всего;

сжатие изображений без потери качества;

защита файлов паролем.

Программа бесплатна, полный функционал доступен в течение 21 дня. Если апгрейд до PRO версии не будет произведен, то в программе будет доступен весьма органиченный набор функций, даже меньший, чем у бесплатных аналогов Winzip.



Благодаря оффлайн установщику WinZip, вы сможете установить программу без ошибок, в отличии от онлайн инсталяторов, которые блокируют скачивание программы WinZip из России.