WinUtil – утилита для тонкой настройки параметров ОС, установки и удаления программ и компонентов, создания образа Windows. Установка утилиты на компьютер не требуется. Запуск WinUtil осуществляется через командную строку PowerShell.
Системные требования: 32 и 64-разрядные версии Windows 10/11. Русского языка нет.
Зачем нужна утилита WinUtil?
Для открытия графического интерфейса WinUtil необходимо запустить Windows PowerShell от имени администратора и вбить следующую команду:
irm https://christitus.com/win | iex
Через некоторое время на экране появится окно утилиты.
Первый раздел меню WinUtil – «Install» – открывает доступ к списку программ, доступных для установки на ПК. Опции раздела:
- установка/обновление новой версии программы;
- обновление установленного ПО;
- удаление отмеченных программ;
- установка всех перечисленных программ;
- отмена выбора.
Раздел «Tweaks» отвечает за точечную настройку параметров операционной системы. Рядом с каждой опцией находится знак вопроса, ведущий на веб-страницу с описанием твика. Сами опции делятся на основные, продвинутые и настройки предпочтений. Действия, доступные в этом разделе:
- выбор настроек – стандартный или минимальный пакет;
- отмена выбора;
- запуск твиков;
- откат изменений.
Раздел «Config» предлагает инструментарий для управления системными функциями и настройками Windows. Дополнительные опции раздела:
- активация автоматического входа в Windows без ввода пароля;
- сброс последнего обновления ОС;
- сброс настроек сети Интернет;
- запуск диагностики системы на наличие ошибок и поврежденных данных;
- переустановка менеджера пакетов WinGet.
Раздел «Updates» содержит сценарии обновления операционной системы:
- дефолтные настройки обновления;
- рекомендуемые настройки, при которых обновления безопасности устанавливаются через 4 дня после их выпуска, а функциональные обновления – через 2 года;
- настройки, отключающие обновление системы.
И последний раздел – «MicroWin» – содержит инструмент для создания установочных образов Windows 10 и 11. Дистрибутивы можно редактировать, соответственно, создавать кастомные версии Windows.