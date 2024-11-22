WinUtil – утилита для тонкой настройки параметров ОС, установки и удаления программ и компонентов, создания образа Windows. Установка утилиты на компьютер не требуется. Запуск WinUtil осуществляется через командную строку PowerShell.

Системные требования: 32 и 64-разрядные версии Windows 10/11. Русского языка нет.

Зачем нужна утилита WinUtil?

Для открытия графического интерфейса WinUtil необходимо запустить Windows PowerShell от имени администратора и вбить следующую команду:

irm https://christitus.com/win | iex

Через некоторое время на экране появится окно утилиты.

Первый раздел меню WinUtil – «Install» – открывает доступ к списку программ, доступных для установки на ПК. Опции раздела:

установка/обновление новой версии программы;

обновление установленного ПО;

удаление отмеченных программ;

установка всех перечисленных программ;

отмена выбора.

Раздел «Tweaks» отвечает за точечную настройку параметров операционной системы. Рядом с каждой опцией находится знак вопроса, ведущий на веб-страницу с описанием твика. Сами опции делятся на основные, продвинутые и настройки предпочтений. Действия, доступные в этом разделе:

выбор настроек – стандартный или минимальный пакет;

отмена выбора;

запуск твиков;

откат изменений.

Раздел «Config» предлагает инструментарий для управления системными функциями и настройками Windows. Дополнительные опции раздела:

активация автоматического входа в Windows без ввода пароля;

сброс последнего обновления ОС;

сброс настроек сети Интернет;

запуск диагностики системы на наличие ошибок и поврежденных данных;

переустановка менеджера пакетов WinGet.

Раздел «Updates» содержит сценарии обновления операционной системы:

дефолтные настройки обновления;

рекомендуемые настройки, при которых обновления безопасности устанавливаются через 4 дня после их выпуска, а функциональные обновления – через 2 года;

настройки, отключающие обновление системы.

И последний раздел – «MicroWin» – содержит инструмент для создания установочных образов Windows 10 и 11. Дистрибутивы можно редактировать, соответственно, создавать кастомные версии Windows.