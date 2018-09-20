SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги WinScan2PDF

В данном списке представлены программы для замены WinScan2PDF. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WinScan2PDF, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

doPDF
doPDF

Версия 11.9.530

Программа для создания и конвертации документов в PDF

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editor

Версия 11.1.0.0

Программа для просмотра и редактирования PDF-документов

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (6)
NAPS2
NAPS2

Версия 8.5.1

Программа для распознавания текста в сканах, фотографиях, электронных документах

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
PDF Commander
PDF Commander

Версия 17.0

Редактирование, конвертация и шифрование PDF-документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Doc Scan: Scan to PDF
Doc Scan: Scan to PDF

Версия 1.2.5.0

Программа для сканирования документов

Оценок пока нет
Scanitto Pro
Scanitto Pro

Версия 3.19

Программа для сканирования

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
HippoScan
HippoScan

Версия 1.6.2

Программа для сканирования документов

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (2)
PaperScan
PaperScan

Версия 3.0.0.88

Программа для сканирования документов, создания и редактирования PDF, распознавания текста

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
ScanTool.net
ScanTool.net

Версия 1.21

Программа для диагностики авто (считывания данных из ЭБУ)

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (12)
Universal Document Converter
Universal Document Converter

Версия 6.8

Программа для конвертации электронных документов в форматы PDF, JPEG, TIFF и другие

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Foxit Advanced PDF Editor
Foxit Advanced PDF Editor

Версия 3.1.0.0

Программа для редактирования PDF-документов

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
CuneiForm
CuneiForm

Версия 1.1.0

Программа для распознавания текста

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (7)