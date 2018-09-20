В данном списке представлены программы для замены WinScan2PDF. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WinScan2PDF, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены WinScan2PDF.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WinScan2PDF, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены WinScan2PDF. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WinScan2PDF, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 12 программ
Версия 11.9.530
Программа для создания и конвертации документов в PDF
Версия 11.1.0.0
Программа для просмотра и редактирования PDF-документов
Версия 8.5.1
Программа для распознавания текста в сканах, фотографиях, электронных документах
Версия 17.0
Редактирование, конвертация и шифрование PDF-документов
Версия 1.2.5.0
Программа для сканирования документов
Версия 3.19
Программа для сканирования
Версия 1.6.2
Программа для сканирования документов
Версия 3.0.0.88
Программа для сканирования документов, создания и редактирования PDF, распознавания текста
Версия 1.21
Программа для диагностики авто (считывания данных из ЭБУ)
Версия 6.8
Программа для конвертации электронных документов в форматы PDF, JPEG, TIFF и другие
Версия 3.1.0.0
Программа для редактирования PDF-документов
Версия 1.1.0
Программа для распознавания текста