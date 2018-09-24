SoftSalad СОФТСАЛАТ
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WinNTSetup

WinNTSetup

Программа для установки на компьютер дополнительной копии ОС Windows

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 5.3.1
Скачать 1 MB
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История изменений

Версия 5.3.1

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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Отзывы о WinNTSetup

2 отзыва

яя

если придожение имеет 32 и 64 бит, то почему на кнопке скачать только 64?

SoftSalad

Эта версия будет работать и на 64-бит, и на 32-бит