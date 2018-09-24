Бесплатная утилита WinNTSetup позволяет параллельно действующей Windows установить еще одну копию, в том числе отличающейся версии. Для работы программы необходима Windows версии XP и выше. Может потребоваться загрузка отдельных модулей через интернет, если их нет в составе активной ОС.

Приложение имеет 32 и 64-битную версии. Установка не требуется, только распаковка утилиты в произвольную папку. Язык определяется автоматически согласно используемому в системе, поддержка русского есть. Программа выкладывается на форуме msfn.org участником JFX в соответствующей ветке. Разработчик публикует там обновленную версию WinNTSetup, при этом использование приложения полностью бесплатно.

Как пользоваться WinNTSetup?

Основная задача WinNTSetup — установить на компьютер с ОС Windows еще одну операционную систему от Microsoft без вреда для существующей системы. Для этого может быть использован произвольный раздел, то есть выбор буквы оставлен за пользователем. Также разрешается установка на внешний накопитель, в файл виртуального диска (*.vhd) или на флешку.

В качестве источника необходимо указать папку с установочными файлами. Можно использовать как оригинальные образы полных версий от MS или альтернативные сборки, такие как WinPE. Допускается предварительная подготовка дистрибутива при помощи утилит nlite или vlite, которые могут вносить свои модификации в настройки или файлы установщика.

Выбор ОС для установки разделен на две независимые вкладки. В одной собраны версии до 2003, в другой — Vista, 7 и более поздние. При этом для седьмой редакции или более свежих ОС поддерживаются «Windows to Go», а начиная с 8.1 допускается активация WimBoot.

При желании пользователь при помощи WinNTSetup может интегрировать пакеты драйверов в систему, чтобы при переустановке их не требовалось инсталлировать отдельно. Кроме того, можно внести различные настройки в параметры ОС. Ряд опций выделен в специальный раздел «только для знающих», чтобы новички по случайности не привели ОС в нерабочее состояние. Для специалистов предусмотрена возможность указать свой reg-файл с настройками реестра.

При использовании VHD можно создать его с нуля и установить систему начисто или же указать путь к существующему виртуальному диску. Также можно использовать файл unattend.xml, чтобы при установке ОС не запрашивала различные параметры и не требовала внимания пользователя.