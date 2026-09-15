WinHex — Hex-редактор или шестнадцатеричный редактор, предназначенный для редактирования данных, представленных в «сыром» (т.е. неформатированном) виде. Это условно-бесплатная программа без ограничений по времени использования (платная версия имеет расширенный функционал). Утилита подходит для запуска на компьютерах под управлением Windows XP и выше (32 бит и 64 бит) Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа WinHex?

WinHex — универсальный шестнадцатеричный (Hex) редактор, который активно используется профессионалами в различных IT-областях для решения целого спектра задач от компьютерной криминалистики и информационной безопасности до восстановления и низкоуровневой обработки/редактирования данных. Обычные (и в то же время продвинутые) пользователи зачастую используют этот мощный инструмент, например, для редактирования всех существующих типов файлов, восстановления удаленных или потерянные данных с любых типов накопителей, в т.ч. с поврежденной файловой системой.

Функции программы WinHex

Программа WinHex обладает большим количеством функций, вот неполный их перечень:

Возможность низкоуровневого редактирования данных, как в файлах, так и на жестких и SSD-дисках, оптических дисках, USB-флешках, любых типов карт флеш-памяти, используемых в цифровой технике — смартфонах, фотоаппаратах и т.п. Утилитой поддерживаются все распространенные и не очень файловые системы: FAT12/16/32, exFAT, NTFS, Ext2/3/4, Next3, CDFS, UDF.

Клонирование дисков и создание образов дисков. Программа позволяет создавать точные дубликаты дисков/приводов, в т.ч. и с целью экономии времени на полную установку операционной системы или любого другого программного обеспечения на несколько компьютеров/однотипных дисков или для быстрого восстановления работы Windows в случае потери/повреждения системных файлов.

Интерпретация динамических дисков и виртуальных RAID-систем.

Анализ файлов. Может использоваться, к примеру, для определения типа данных, восстановленных как потерянные цепочки кластеров с помощью системных консольных команд ScanDisk или chkdsk.

Безвозвратное удаление конфиденциальных файлов или дисков целиком так, что никто (даже специалисты по компьютерной криминалистике) не сможет их восстановить. Программа позволяет, например, заполнить дисковое пространство нулевыми байтами (шестнадцатеричное значение 00) или случайными байтами. WinHex работает в соответствии со стандартом, изложенным в DoD 5220.22-M

Очистка неиспользуемого/незанятого дискового пространства. Может пригодиться, например, для устранения утечек в системе безопасности, для безопасного уничтожения ранее существовавших конфиденциальных файлов, которые были удалены традиционным способом, для минимизации размера резервных копий дисков, поскольку инициализированное пространство может быть сжато на 99%. На дисках NTFS WinHex даже предложит стереть все неиспользуемые в настоящее время файловые записи $Mft (Master File Table), поскольку они все еще могут содержать имена и фрагменты файлов, ранее хранившихся в них.

Геймерам окажется интересным функционал по поиску значений (например, количество жизней, боеприпасов и т. д.) в сохраненных игровых файлах с помощью комбинированного поиска или с помощью утилиты сравнения файлов для последующих манипуляций с данными. Также WinHex используется продвинутыми геймерами для создания собственных игровых читов.

Возможность редактирования текста, который изначально редактировать нельзя (например, в бинарных/двоичных файлах). Данный функционал зачастую используется, например, для создания любительских русификаторов пользовательских интерфейсов различных приложений.

Просмотр, редактирование и восстановление системных областей. Например, это может быть основная загрузочная запись (MBR) с таблицей разделов и загрузочными секторами.

128-битное шифрование файлов с целью пресечения доступа к хранимым в них данных.

Редактирование данных напрямую в оперативной памяти с возможностью доступа как к физической, так и виртуальной памяти любых запущенных процессов.

Возможность разделения любых файлов на части по аналогии с их разбиением при создании архивов при помощи архиваторов, предоставляющих такую возможность (WinRAR, например) и многое другое.

Наличие тех или иных функций в программе WinHex зависит от типа купленной лицензии.