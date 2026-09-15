SoftSalad СОФТСАЛАТ
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WinHex

WinHex

Hex-редактор для Windows

2,9 (11)
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Актуальная версия 21.9
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История изменений

Версия 21.9

  • Расширены настройки файлов .settings: можно отдельно сохранять порядок и ширину столбцов, фильтры, цветовое оформление и другие параметры.
  • Добавлена быстрая загрузка избранных файлов .settings одним щелчком.
  • При добавлении одинакового комментария к нескольким файлам теперь можно заменить существующий текст, дописать его в конец или добавить в начало.
  • Улучшена работа фильтра меток: можно одновременно включать нужные метки и исключать другие.
  • Исправлена ошибка обработки и вывода журналов событий .evtx.
  • Добавлена поддержка дополнительных вариантов сжатия APFS и некоторых вариантов образов VDI.
  • Ускорена загрузка изображений высокого разрешения в режиме Preview.
  • Обновлено распознавание изображений, созданных ИИ, и улучшено определение устройства, на котором сделана фотография.
  • Добавлено переключение порядка полубайтов в шестнадцатеричном представлении данных.
  • Добавлена отдельная настройка порядка Big Endian для интерпретации данных в строке состояния.

Оценки программы

2,9

11 оценок Оценок пока нет

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