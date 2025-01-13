Windows HDR Calibration – бесплатная утилита, разработанная для калибровки HDR-дисплеев при использовании операционной системы Windows. Совместима только с версией 22000.0 или более поздней Windows 11. В официальном магазине требования к разрядности не указана.

Утилита полностью поддерживает русский язык. После установки она автоматически определяет язык операционной системы и устанавливает соответствующие настройки. При этом разработчики добавили полностью переведенную инструкцию и пояснения, которые помогают с калибровкой. На официальном сайте есть вся документация, переведенная на русский язык.

Есть и некоторые ограничения, связанные с установленной видеокартой. Поддерживается GPU от AMD, NVIDIA и Intel. С полным списком моделей можно ознакомиться на официальном сайте.

Настройки отображаются в виде ползунков и переключателей, дополнительно есть текстовые подсказки. Результаты калибровки могут различаться, все зависит от модели монитора.

Что такое HDR?

HDR (High Dynamic Range) – технология, которая применяется для расширения диапазона яркости и цветов. Это позволяет сделать изображение более реалистичным. Качество во многом зависит от самого монитора. Калибровка позволяет изменить параметры так, чтобы он работал в соответствии со стандартами. Доступны параметры:

Минимальная и максимальная яркость. Позволяет установить самый темный оттенок черного и яркую точку белого.

Детализация света и тени. Позволяет достигнуть оптимального отображения деталей.

После завершения процесса внесения изменений можно сохранить созданный профиль. Доступно формирование нескольких для быстрого изменения параметров.

Перед использованием утилиты нужно учесть, что она влияет на встроенные функции Auto HDR. Они встречаются в некоторых играх, помогают с улучшением качества изображения. Рекомендуется выполнять калибровку после изменения настроек монитора.

При выборе Windows HDR Calibration нужно учитывать, что это решение не профессиональное. Оно подходит для быстро внесения изменений. Поэтому на точные результаты рассчитывать не стоит, поэтому не подходит для тех, кто занимается созданием и редактированием контента.