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Аналоги Windows 11 PC Health Check

В данном списке представлены программы для замены Windows 11 PC Health Check. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Windows 11 PC Health Check, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Ashampoo Windows 11 Check & Enable
Ashampoo Windows 11 Check & Enable

Версия 1.0.0.9

Программа для проверки совместимости компьютера с Windows 11

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WhyNotWin11
WhyNotWin11

Версия 2.4.1

Программа для определения совместимости компьютера с Windows 11

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