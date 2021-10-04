Windows 11 PC Health Check — программа для определения соответствия аппаратных и программных характеристик компьютера требованиям операционной системы Windows 11. Это официальная бесплатная утилита от Microsoft, предназначенная для установки на ПК под управлением Windows 10 (32/64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Windows 11 PC Health Check?

Программа Windows 11 PC Health Check предназначена для быстрого определения совместимости компьютера с Windows 11. Утилита позволяет пользователю заранее узнать, возможна ли установка данной версии операционной системы на имеющийся компьютер. И если нет, Windows 11 PC Health Check покажет, какие именно программные и/или аппаратные характеристики ПК не соответствуют требованиям Windows 11.

Как пользоваться Windows 11 PC Health Check?

Программа Windows 11 PC Health Check не имеет каких-либо настроек. Это, скорее, программа-справка, способная считывать нужную для установки Windows 11 информацию о компьютере. Утилиту достаточно лишь запустить и кликнуть по кнопке «Проверить сейчас». Если компьютер не соответствует требованиям Windows 11, то программа покажет, по каким именно параметрам.

Вот основные сведения и пояснения к ним, предоставляемые программой Windows 11 PC Health Check:

Поддержка безопасной загрузки. Загрузка Windows 11 должна осуществляться в безопасном режиме «Secure Boot», которая присутствует в интерфейсе EFI, что пришел на замену BIOS (т.е. вместе с этим программа проверяет наличие данного интерфейса, что также является требованием Windows 11 к ПК). «Secure Boot» — это одна из опций чипов UEFI. Если она отключена в настройках BIOS/UEFI, то программа покажет, что безопасная загрузка компьютером не поддерживается.

Наличие и версия TPM (Trusted Platform Module) — доверенного платформенного модуля. Тот может быть встроен в материнскую плату или подключаться к ней в качестве отдельного устройства в специальный порт либо реализован в виде программной функции у центрального процессора. Как и безопасная загрузка, TPM может являться управляемой опцией в настройках чипа UEFI.

Совместимость процессора. Windows 11 требует не только, чтобы процессор имел 64-битную архитектуру, был, как минимум, двуядерным и обладал тактовой частотой от 1 ГГц. В список требований также относится поддержка процессором определенных функций безопасности. На официальном сайте Microsoft можно посмотреть список поддерживаемых процессоров от Intel и AMD поддерживаемых Windows 11 моделей процессоров. Программа WhyNotWin11 выносит вердикт о совместимости процессора, ориентируясь по этому списку (по всей видимости).

Объем системной (оперативной) памяти и свободного дискового пространства. Для работы базовых функций Windows 11 требуется, как минимум, 4 гигабайта ОЗУ и 64 Гб дискового пространства. Во втором случае имеется в виду не общий объем, а только того локального диска, куда в данный момент установлена Windows 10. Если его недостаточно, системный раздел придется расширять за счет других, что приведет к потере всех данных на диске.

Есть у Windows 11 PC Health Check и несколько дополнительных возможностей. Программа проверяет, активны ли в данные момент такие системные функции Windows как резервное копирование и автоматические обновления. Отсюда же можно контролировать емкость локального хранилища (свободный объем дискового пространства на том разделе, куда установлена система) и быстро открывать окна с системными настройками, например — управление автозапуском программ. Данные вспомогательные функции делают программу Windows 11 PC Health Check полезной и для пользователей уже обновившихся до Windows 11.