Windows 11 Debloater – бесплатный твикер для операционной системы Windows 11. Программа обладает множеством полезных настроек, которых часто не хватает при работе с компьютером или ноутбуком.

Программа поддерживает все имеющиеся разрядности благодаря своей универсальности и низким системным требованиям. При первом запуске ПО автоматически активируется русский язык. Если этого не случилось, в главном меню твикера есть пункт «Language», где можно выбрать русский язык. Стоит упомянуть, что многие пункты написаны по-английски и автоматически не переводятся, но при наведении курсором на любой из них появляется всплывающее окно с подсказкой на русском языке.

Интерфейс и возможности Windows 11 Debloater

Для удобства интерфейс твикера разделен на вкладки, в которых отсортированы все представленные возможности программы.

EZ Debloater – базовые возможности по активации или деактивации элементов операционной системы.

Advanced Debloater – деактивация определенных системных функций, их оптимизация для настольных машин, ноутбуков, виртуальных машин, слабых систем.

3-я сторона – необходимые сторонние программы могут быть установлены из этой вкладки.

Приложения Windows – управление встроенными программами операционной системы (удаление и установка).

Пользовательский интерфейс и персонализация – в этой вкладке можно отобразить или спрятать системные значки, настроить отображение панели задач, настроить отдельные элементы интерфейса.

Конфиденциальность + Телеметрия – управление одноименными функциями.

Защитник и безопасность – ручная настройка каждой функции Microsoft Defender.

UWP-приложения – отключение «Кортаны» и Teams.

Стартовое меню – управление «Пуском» и его видом.

Игры – управление нагрузкой GPU, настройки подсказок XBOX.

Один диск – инсталляция и деинсталляция OneDrive.

Контекстное меню – отображение пунктов контекстного меню.

Система – использование возможностей очистки диска, управление режимами электропитания, работа с сетевым обнаружением, кодами BSoD и другие функции.

Другой – различные параметры персонализации панели задач.

Чтобы сохранить изменения, необходимо нажать на кнопку «Запустить скрипт» в этой же вкладке. Для применения настроек из всех остальных вкладок необходимо перейти во вкладку «Выход», после чего нажать «Вывод PowerShell». Свежий скрипт со всеми операциями, ранее запрошенными пользователем, можно запустить по кнопке «Запустить PowerShell». При необходимости его также можно скачать на локальное хранилище, что поможет восстановить настройки при их утере.