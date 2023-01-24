Winaero WEI Tool — программа для подсчета и отображения индекса производительности операционных систем Windows 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Утилита распространяется бесплатно. Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Winaero WEI Tool?

Начиная с 8-ки, из операционных системах Windows была убрана функция, позволявшая пользователям примерно оценить ее производительность. Работала она в автоматическом режиме — ничего запускать не нужно было, достаточно только открыть окно «Свойств» компьютера, где и отображался тот самый индекс. Однако не совсем верно утверждать, что, например, в Windows 10 или 11 отсутствует инструментарий для определения индекса производительности. Он есть, только до нужных пользователю сведений не так просто добраться, как в той же 7-ке.

Программа Winaero WEI Tool как раз для этого и предназначена, т.е. для извлечения этих сведений путем выполнения определенных системных команд.

Функции программы Winaero WEI Tool

Winaero WEI Tool — это узкоспециализированная программа с минималистичным интерфейсом и, по большому счету (если не считать создание и отправку скриншотов окна), одной единственной функцией. Все, что она делает — это отправляет системе определенные команды, а затем считывает сгенерированные в результате тестирования данные, на основании которых и определяется индекс производительности ОС. Его значение колеблется от 1.0 до 9.9 в зависимости от мощности пользовательского компьютера.

В формировании индекса производительности «участвуют» пять таких ключевых параметров, как:

Processor (процессор). Высчитывается количество операций, который способен выполнить процессор в течение одной секунды. Memory RAM (оперативная память). Количество операций чтения/записи данных в память в течение одной секунды. Desktop graphic (графика рабочего стола). Производительность компьютера в операциях с графической составляющей операционной системы Windows (сюда относится не только рабочий стол, но и любые открываемые окна). Graphics (графика). Производительность ПК при обработке трехмерной графики в 3D-приложения и играх. Primary hard drive (основной жесткий диск). Высчитывается количество операций чтения/записи с/на тот жесткий диск, на котором в данный момент установлена операционная система.

Все собранные утилитой Winaero WEI Tool данные могут быть сохранены в виде изображения (скриншот окна) или HTML-файла. При необходимости созданный скриншот можно загрузить на сервис Imgur.com прямо из программы в один клик. Причем пользователь сможет здесь же получить ссылку на загруженное изображение.