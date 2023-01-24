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Winaero WEI Tool

Winaero WEI Tool

Программа для измерения индекса производительности ОС Windows

2,8 (55)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.0.0.2
Скачать 53 KB
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История изменений

Версия 1.0.0.2

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Индекс производительности Windows 11 — как определить?

Оценки программы

2,8

55 оценок Оценок пока нет

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