SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Win32 Disk Imager

В данном списке представлены программы для замены Win32 Disk Imager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Win32 Disk Imager, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 23 программы

PowerISO
PowerISO

Версия 9.5

Многофункциональнгая программа для работы с образами дисков

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
Balena Etcher
Balena Etcher

Версия 2.1.7

Программа для создания загрузочных носителей

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (11)
BurnAware Free
BurnAware Free

Версия 19.4

Программа для записи CD, DVD и Blue-ray

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Virtual CloneDrive
Virtual CloneDrive

Версия 5.5.3.0

Создание виртуальных дисководов для iso

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Rufus
Rufus

Версия 4.15

Программа для создания загрузочных флешек с Windows/DOS/WinRE, Linux, LiveCD

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
Easy2Boot
Easy2Boot

Версия 2.21

Программа для создания загрузочных флешек

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite

Версия 12.6.0

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
FlashBoot
FlashBoot

Версия 3.4b

Программа для клонирования ОС, создания загрузочных Live USB флешек

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
ImageUSB
ImageUSB

Версия 1.5.1006

Программа для записи образов загрузочных флешек в формате BIN

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
MiniTool ShadowMaker
MiniTool ShadowMaker

Версия 4.3

Программа для работы с резервным копированием

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Ashampoo Burning Studio Free
Ashampoo Burning Studio Free

Версия 1.24.13

Программа для записи оптических дисков

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (3)
WinNTSetup
WinNTSetup

Версия 5.3.1

Программа для установки на компьютер дополнительной копии ОС Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ventoy
Ventoy

Версия 1.0.95

Программа для создания мультизагрузочных флешек

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
AIO Boot
AIO Boot

Версия 0.9.9.21

Программа для создания мультизагрузочных USB-флешек

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
UltraISO
UltraISO

Версия 9.7.6.3860

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
RMPrepUSB
RMPrepUSB

Версия 2.1.746

Программа для создания загрузочных флешек, HDD, SSD

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Alcohol 120%
Alcohol 120%

Версия 2.1.1.2201

Программа для создания и записи образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
UNetBootin
UNetBootin

Версия 702.0.0

Программа для создания загрузочных флешек и жестких дисков

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
WinSetupFromUSB
WinSetupFromUSB

Версия 1.10

Установка Windows с USB-флешки

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
YUMI
YUMI

Версия 2.0.6.9

Программа для создания загрузочных флешек

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
WinToFlash
WinToFlash

Версия 1.13.0000

Программа для создания загрузочных USB-носителей

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (31)
ImgBurn
ImgBurn

Версия 2.5.8.0

Программа для записи и создания образов CD/DVD/Blu-ray дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Astroburn
Astroburn

Версия 1.8.0

Запись оптических дисков

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