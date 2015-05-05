В данном списке представлены программы для замены Win32 Disk Imager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Win32 Disk Imager, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Win32 Disk Imager.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Win32 Disk Imager, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Win32 Disk Imager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Win32 Disk Imager, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 23 программы
Версия 9.5
Многофункциональнгая программа для работы с образами дисков
Версия 2.1.7
Программа для создания загрузочных носителей
Версия 19.4
Программа для записи CD, DVD и Blue-ray
Версия 5.5.3.0
Создание виртуальных дисководов для iso
Версия 4.15
Программа для создания загрузочных флешек с Windows/DOS/WinRE, Linux, LiveCD
Версия 2.21
Программа для создания загрузочных флешек
Версия 12.6.0
Создание виртуальных образов дисков
Версия 3.4b
Программа для клонирования ОС, создания загрузочных Live USB флешек
Версия 1.5.1006
Программа для записи образов загрузочных флешек в формате BIN
Версия 4.3
Программа для работы с резервным копированием
Версия 1.24.13
Программа для записи оптических дисков
Версия 5.3.1
Программа для установки на компьютер дополнительной копии ОС Windows
Версия 1.0.95
Программа для создания мультизагрузочных флешек
Версия 0.9.9.21
Программа для создания мультизагрузочных USB-флешек
Версия 9.7.6.3860
Создание виртуальных образов дисков
Версия 2.1.746
Программа для создания загрузочных флешек, HDD, SSD
Версия 2.1.1.2201
Программа для создания и записи образов дисков
Версия 702.0.0
Программа для создания загрузочных флешек и жестких дисков
Версия 1.10
Установка Windows с USB-флешки
Версия 2.0.6.9
Программа для создания загрузочных флешек
Версия 1.13.0000
Программа для создания загрузочных USB-носителей
Версия 2.5.8.0
Программа для записи и создания образов CD/DVD/Blu-ray дисков
Версия 1.8.0
Запись оптических дисков