Утилита WhoCrashed выявляет драйверы, ответственные за сбой в системе. В переводе с английского название программы звучит как «Кто сломал». WhoCrashed совместима с 32 и 64-битными операционными системами Windows.

Версия программы «Home Edition» находится в свободном доступе. Коммерческая версия утилиты с расширенным функционалом платная (для системных администраторов и специалистов). Интерфейс на английском языке.

Зачем нужна программа WhoCrashed?

После запуска программы пользователь узнает, какие драйверы являются нарушителями и приводят к сбою операционной системы, не вызывая синего или черного экрана смерти. Именно этой функцией и полезна утилита, так как многие пользователи часто думают, что в резкой перезагрузке Windows чаще всего виновата аппаратная часть, а не программная.

Функции, которые выполняет WhoCrashed:

ПК или ноутбук вышли из строя с появлением синего или черного экрана смерти. Запуск программы позволит проанализировать информацию с аварийного дампа памяти. Утилита сделает заключение и подскажет, как поступить в этом случае. Неожиданная перезагрузка ПК или ноутбука. Запуск WhoCrashed проанализирует наличие включенных дампов памяти. Если они отключены, то она даст рекомендации по включению их.

Если компьютер постоянно перезагружается, утилита поможет определить ошибку. Для этого нужно войти в Windows в безопасном режиме и запустить WhoCrashed.

Как пользоваться программой WhoCrashed?

После скачивания утилиты, ее устанавливают в компьютер или ноутбук, следуя указанием установщика. Еще во время установки, можно пометить галочкой пункт «Launch WhoCrashed». Программа запустится сразу после того, как будет установлена.

Инструкция по работе с программой:

Чтобы запустить анализ, нужно кликнуть по кнопке «Analyze» в левой части экрана. Когда информация о результатах анализа будет готова, программа выдаст окно, как на скрине ниже. Утилита советует пролистать полученную информацию во вкладке «Report» до конца окна. Если с компьютером все в порядке, то утилита выдаст следующее сообщение в пункте «Crush Damp Analisys»: «No valid crash dumps have been found on your computer».

«Conclusion» означает решение возникшей ситуации. Для прочтения на русском языке нужно скопировать информацию и вставить в переводчик. Таким образом можно узнать, какие проблемы могли возникнуть на компьютере и как их решить.

Клик по кнопке «Options» позволит задать настройки для работы программы:

Запретить операционной системе Windows удалять файлы аварийных дампов.

Настроить список отображения старых и новых файлов дампа.

Добавить папку для сохранения информации во вкладке «Directories».

Вкладка «Dump File» отобразит все аварийные дампы файла на Windows.

А во вкладке «Local Driver» можно увидеть работающие драйверы на Windows.

Во вкладке Tools есть кнопка «Crush Dump Test». Нажав на нее, можно вручную настроить систему для записи аварийного дампа. Программа предупредит пользователя о том, что нужно сохранить и скопировать все запущенные приложения.