SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
WhoCrashed

WhoCrashed

Программа для определения драйверов, которые привели к сбою

4,7 (3)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 7.10
Скачать 11 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 7.10

  • Исправлена ошибка переполнения буфера, из-за которой программа аварийно завершалась при анализе некоторых дампов.
  • Обновлены отладочные DLL для разбора аварийных дампов.
  • Устранена ошибка неверного анализа — программа могла делать неправильные выводы по отдельным дампам.
  • Исправлено поведение при нажатии «Отмена» во время анализа: раньше это вызывало непредсказуемые результаты, теперь всё корректно.
  • Исправлен запуск анализа после отказа от загрузки символов — при нажатии «Отмена» в запросе на скачивание символов анализ больше не продолжается.
  • Несколько мелких улучшений без подробностей.

Оценки программы

4,7

3 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о WhoCrashed