В данном списке представлены программы для замены VueScan. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на VueScan, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены VueScan.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на VueScan, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены VueScan. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на VueScan, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 10 программ
Версия 4.9.1.1
Программа для сканирования документов при помощи сканеров и МФУ Canon
Версия 3.19
Программа для сканирования
Версия 17.4.162
Программа для распознавания текста
Версия 2.000
Программа для распознавания текста с изображений и графических PDF-файлов
Версия 1.6.2
Программа для сканирования документов
Версия 3.0.0.88
Программа для сканирования документов, создания и редактирования PDF, распознавания текста
Версия 1.1
Программа для сканирования документов
Версия 4.5.7.3
Программа для сканирования документов и распознавания текста
Версия 14
Сканирование и распознавание документов
Версия 0.9.11.1
Пост-обработка сканированных страниц