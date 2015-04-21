SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги VueScan

В данном списке представлены программы для замены VueScan. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на VueScan, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

Canon MF Toolbox
Canon MF Toolbox

Версия 4.9.1.1

Программа для сканирования документов при помощи сканеров и МФУ Canon

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (39)
Scanitto Pro
Scanitto Pro

Версия 3.19

Программа для сканирования

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Readiris Pro
Readiris Pro

Версия 17.4.162

Программа для распознавания текста

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
Text-R
Text-R

Версия 2.000

Программа для распознавания текста с изображений и графических PDF-файлов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
HippoScan
HippoScan

Версия 1.6.2

Программа для сканирования документов

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (2)
PaperScan
PaperScan

Версия 3.0.0.88

Программа для сканирования документов, создания и редактирования PDF, распознавания текста

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
ScanLite
ScanLite

Версия 1.1

Программа для сканирования документов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (22)
RiDoc
RiDoc

Версия 4.5.7.3

Программа для сканирования документов и распознавания текста

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
ABBYY FineReader
ABBYY FineReader

Версия 14

Сканирование и распознавание документов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (23)
Scan Tailor

Версия 0.9.11.1

Пост-обработка сканированных страниц

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)