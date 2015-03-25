SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги VMware Player

В данном списке представлены программы для замены VMware Player. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на VMware Player, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

VirtualBox
VirtualBox

Версия 7.2.20

Установка виртуальной операционной системы

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (8)
VMware Workstation
VMware Workstation

Версия 17.5.1

Создание виртуальной рабочей машины

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
VMware Server

Версия 2.0.2

Создание сетей между ПК

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