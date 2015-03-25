VMware Player (VMware Workstation Player) — программа для создания виртуальных машин в рабочей среде Windows для последующего запуска в них различных операционных систем или загрузочных приложений.

Особенности VMware Player

Программа VMware является мощным инструментом виртуализации, благодаря которому запускаемые виртуальные машины получают все необходимые компьютерные ресурсы: мощности центрального процессора и оперативной памяти, собственное независимое дисковое пространство и даже контроль над имеющимися устройствами ввода-вывода, начиная от клавиатуры с мышью и заканчивая сетевыми картами, USB-оборудованием, видеокартой и т.д. Другими словами, создаваемая виртуальная станция практически ничем не отличаются от физического компьютера.

Инструмент виртуализации VMware обладает следующими ключевыми особенностями:

Возможность установки операционных систем прямо в виртуальной среде так, как это происходит при обычной их инсталляции на физическую машину (компьютер). Программа VMware позволяет устанавливать и запускать более 200 полноценно работающих ОС, куда входят различные версии Windows, Unix-подобных и других разновидностей систем.

Возможность запуска различных приложений, включая обычные программы, созданные для работы в Windows (или других систем), а также всевозможные загрузочные утилиты, сетевое ПО, отладчики ядра, виртуальные среды для работы веб-приложений и многое другое.

Отсутствие необходимости в создании отдельных дисковых разделов для работы операционных систем. Программа VMware задействует имеющуюся на доступном носителе файловую систему, создавая для виртуальной машины такие же виртуальные диски.

Возможность ручной установки требуемых значений компьютерных мощностей (кроме ресурсов ЦП) для каждой создаваемой виртуальной машины: ОЗУ, дисковое пространство, ресурсы встроенных в материнскую плату или внешних устройств и т.д.

Все создаваемые виртуальные машины являются полностью изолированными от внешней среды. Т.е. любые выполняемые в пределах средства виртуализации задачи никак не влияют на процессы, запущенные параллельно на том же компьютере.

Таким образом, программа VMware Player может использоваться для решения таких задач как:

Тестирование работы различных операционных систем и приложений без риска нанесения какого-либо вреда компьютера, на котором запущена виртуальная машина.

Изучение работы разнообразных видов ОС без необходимости их стандартной установки на компьютер.

Обеспечение бесперебойной работы приложений, запускаемых в виртуальной среде, и их защита от внешних угроз, что достигается благодаря изолированности инструментов виртуализации и возможности установки прав доступа к ним. Это же относится и ко всем данным, обрабатывающимся в виртуальной среде.

Благодаря способности виртуальных машин взаимодействовать с любыми типами сетевого оборудования, открываются широкие возможности для запуска и настройки различных сетевых серверов. Последние могут легко взаимодействовать друг с другом, даже если они запущены на принципиально разных платформах (например, в виртуальной среде Windows и Ubuntu или FreeBSD).

Все перечисленное выше — далеко не полный список возможностей VMware Player и решаемых при помощи данного инструмента виртуализации задач.

Инструмент виртуализации VMware Player предназначен для работы на компьютерах под управлением Windows XP и выше (только 64 бит). Русской версии программы официально не существует, однако в сети можно найти любительские русификаторы.

Программа распространяется в платном и бесплатном варианте. Платная Pro-версия имеет расширенный функционал, в частности — позволяет создавать более одной виртуальной машины.