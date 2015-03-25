VMware Player (VMware Workstation Player) — программа для создания виртуальных машин в рабочей среде Windows для последующего запуска в них различных операционных систем или загрузочных приложений.
Особенности VMware Player
Программа VMware является мощным инструментом виртуализации, благодаря которому запускаемые виртуальные машины получают все необходимые компьютерные ресурсы: мощности центрального процессора и оперативной памяти, собственное независимое дисковое пространство и даже контроль над имеющимися устройствами ввода-вывода, начиная от клавиатуры с мышью и заканчивая сетевыми картами, USB-оборудованием, видеокартой и т.д. Другими словами, создаваемая виртуальная станция практически ничем не отличаются от физического компьютера.
Инструмент виртуализации VMware обладает следующими ключевыми особенностями:
- Возможность установки операционных систем прямо в виртуальной среде так, как это происходит при обычной их инсталляции на физическую машину (компьютер). Программа VMware позволяет устанавливать и запускать более 200 полноценно работающих ОС, куда входят различные версии Windows, Unix-подобных и других разновидностей систем.
- Возможность запуска различных приложений, включая обычные программы, созданные для работы в Windows (или других систем), а также всевозможные загрузочные утилиты, сетевое ПО, отладчики ядра, виртуальные среды для работы веб-приложений и многое другое.
- Отсутствие необходимости в создании отдельных дисковых разделов для работы операционных систем. Программа VMware задействует имеющуюся на доступном носителе файловую систему, создавая для виртуальной машины такие же виртуальные диски.
- Возможность ручной установки требуемых значений компьютерных мощностей (кроме ресурсов ЦП) для каждой создаваемой виртуальной машины: ОЗУ, дисковое пространство, ресурсы встроенных в материнскую плату или внешних устройств и т.д.
- Все создаваемые виртуальные машины являются полностью изолированными от внешней среды. Т.е. любые выполняемые в пределах средства виртуализации задачи никак не влияют на процессы, запущенные параллельно на том же компьютере.
Таким образом, программа VMware Player может использоваться для решения таких задач как:
- Тестирование работы различных операционных систем и приложений без риска нанесения какого-либо вреда компьютера, на котором запущена виртуальная машина.
- Изучение работы разнообразных видов ОС без необходимости их стандартной установки на компьютер.
- Обеспечение бесперебойной работы приложений, запускаемых в виртуальной среде, и их защита от внешних угроз, что достигается благодаря изолированности инструментов виртуализации и возможности установки прав доступа к ним. Это же относится и ко всем данным, обрабатывающимся в виртуальной среде.
- Благодаря способности виртуальных машин взаимодействовать с любыми типами сетевого оборудования, открываются широкие возможности для запуска и настройки различных сетевых серверов. Последние могут легко взаимодействовать друг с другом, даже если они запущены на принципиально разных платформах (например, в виртуальной среде Windows и Ubuntu или FreeBSD).
Все перечисленное выше — далеко не полный список возможностей VMware Player и решаемых при помощи данного инструмента виртуализации задач.
Инструмент виртуализации VMware Player предназначен для работы на компьютерах под управлением Windows XP и выше (только 64 бит). Русской версии программы официально не существует, однако в сети можно найти любительские русификаторы.
Программа распространяется в платном и бесплатном варианте. Платная Pro-версия имеет расширенный функционал, в частности — позволяет создавать более одной виртуальной машины.