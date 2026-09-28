SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Vita3K

Vita3K

Эмулятор игровой консоли PlayStation Vita для Windows

3,1 (32)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 0.2.1.4190
Установить автоматически (36 MB)
Установить вручную
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 0.2.1.4190

Предыдущие версии (5)
  1. Версия 0.2.1.4188
  2. Версия 0.2.1.4185
  3. Версия 0.2.1.4182
  4. Версия 0.2.1.4176
  5. Версия 0.2.1.4100

Оценки программы

3,1

32 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Vita3K