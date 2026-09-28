Vita3K — эмулятор PS Vita (программа для эмуляции портативных игровых консолей PlayStation Vita). Это полностью бесплатное приложение. Программа Vita3K предназначена для установки на компьютеры под управлением ОС Windows 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа VITA3K?

Программа Vita3K предназначена для запуска на Windows-компьютере игр, изначально разработанных для портативных игровых приставок PlayStation Vita (PS Vita). Эмулятором поддерживаются не все существующие игры для PS Vita, но со временем их список будет расширяться, как это обычно бывает с другими эмуляторами.

Игры можно скачать на просторах интернета (распространяются в виде ROM-образов). Программа позволяет запускать, как коммерческие, так и homebrew (разработанные пользователями-энтузиастами) игры. На момент написания обзора программой поддерживались ROM-образов формата VPK.

Как пользоваться программой Vita3K?

Эмулятор PlayStation Vita Vita3K предельно прост в использовании. От пользователя лишь требуется открыть ROM-образ игры при помощи программы, и она сразу же будет запущена. Никаких предварительных настроек выполнять не требуется (за исключением создания пользователя при первом запуске эмулятора, которая впоследствии будет использоваться, в т.ч., для сохранения игрового прогресса).

У эмулятора Vita3K предусмотрены различные настройки, влияющие на производительность, качество графики, управление и прочие аспекты:

Графика. В Vita3K предусмотрено множество графических настроек и активируемых опций, в т.ч.: вертикальная синхронизация, пропуск кадров, аппаратное преобразование, аппаратная тесселяция, тип масштабирования (xBRZ, гибридное, бикубическое, гибридное+бикубическое), спидхаки (пропуск эффектов и/или чтения данных, вершинный кэш, "ленивое" кэширование текстур и др. опции), анизотропная фильтрация (вплоть до 16х) и другие настройки.

Управление. В качестве устройства для управления могут использоваться клавиатура с мышкой либо игровые контроллеры, функционирующие через API XInput. В настройках эмулятора можно задать кнопки/клавиши, которые будут эмулировать нажатие кнопок приставки. Кроме того, можно задать горячие клавиши/кнопки для активации/деактивации различных функций и опций эмулятора (например, сохранение и загрузка игр, переключение между полноэкранным и оконным режимами, настройка громкости и т.д.).

Аудио. Помимо настройки уровня громкости, имеется возможность регулировки громкости реверберации (эха) и выбора технологии аудио бэкенда (DSound или WASAPI).

Система. Группа настроек, отвечающая за пользовательский интерфейс (темы, цвета и т.д.), эмуляцию (например, можно вручную задать эмулируемую частоту процессора PSP) и ряд дополнительных функций (можно активировать функцию записи видео с экрана и/или звука в файл).

Отметим, что игры для эмулятора Vita3K можно не только скачать в интернете, но и скопировать с игровой приставки в виде дамп-файла, используя специализированный софт.