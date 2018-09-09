SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Ventoy

В данном списке представлены программы для замены Ventoy. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ventoy, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Rufus
Rufus

Версия 4.15

Программа для создания загрузочных флешек с Windows/DOS/WinRE, Linux, LiveCD

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
ImageUSB
ImageUSB

Версия 1.5.1006

Программа для записи образов загрузочных флешек в формате BIN

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
UNetBootin
UNetBootin

Версия 702.0.0

Программа для создания загрузочных флешек и жестких дисков

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
WinSetupFromUSB
WinSetupFromUSB

Версия 1.10

Установка Windows с USB-флешки

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
WinUSB
WinUSB

Версия 3.6.1.0

Программа для создания загрузочных USB-флешек

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Win32 Disk Imager
Win32 Disk Imager

Версия 1.0.0

Программа для создания и записи img-образов на носители

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
WinToFlash
WinToFlash

Версия 1.13.0000

Программа для создания загрузочных USB-носителей

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (31)