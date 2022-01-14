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Ventoy

Ventoy

Программа для создания мультизагрузочных флешек

3,3 (3)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.0.95
Скачать 16 MB
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История изменений

Версия 1.0.95

Оценки программы

3,3

3 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о Ventoy

1 отзыв

Денис

Аналог для Ventoy: Easy2Boot.
Работает как самостоятельное ПО так и может содержать в себе Ventoy, специально адаптированную для этого.
При запуске создания загрузочной флешки следуйте инструкции на экране. Не создавайте загрузочную флешку Easy2Boot через RmPrepUSB, иначе Вы не сможете добавить на флешку возможность загрузки через UEFI.
На сегодняшний день - это идеальный тандем программ для создания мультизагрузочной флешки.