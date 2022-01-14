Ventoy — программа для создания мультизагрузочных флешек с неограниченным количеством (насколько позволяет объем носителя) операционных систем и загрузочных утилит. Саму программу Ventoy также можно установить в качестве загрузочной, для чего предусмотрена специальная ISO-версия (присутствует в доступном для скачивания с этой страницы архиве). Интерфейс имеет перевод на русский язык, работает в операционных системах Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа Ventoy?

Основная особенность программы Ventoy — предельно простое использование. В отличие от множества аналогичных утилит, процесс создания загрузочного накопителя здесь упрощен до простого копирования на него ISO-образов операционных систем и/или загрузочных утилит в специальный раздел. Предварительно, конечно, пользователю потребуется записать саму программу Ventoy на флешку, что делается путем нажатия одной единственной кнопки «Установить» в главном окне.

В результате носитель будет поделен на два логических раздела — «ExFAT» и «FAT». Останется просто скопировать ISO-образы в раздел ExFAT, и они сразу станут доступны в меню выбора ОС/утилит, что отобразится на экране при загрузке с флешки.

Программа Ventoy полезна не только для простых пользователей, обычно нуждающихся в создании загрузочной флешки лишь с одной единственной операционной системой, но и для профессионалов. Этому, в т.ч., свидетельствует следующее:

Возможность установки программы Ventoy на различные типы носителей: USB, жесткие диски, твердотельные SSD-накопители (включая самые современные устройства, работающие через шину NVM Express) или даже SD Card (флеш-память для телефонов, фотоаппаратов и т.д.).

Поддержка большинства существующих операционных систем.

Поддержка таблиц разделов MBR и GPT.

Создание дополнительных разделов на поддерживаемых типах носителей.

Поддержка x86 Legacy BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI, MIPS64EL UEFI.

Поддержка технологии безопасной загрузки Secure Boot A32/x86_64 UEFI.

Возможность внесения изменений в загрузочный носитель уже после загрузки с него. Удобно при необходимости, например, дополнить загруженную с флешки Live-систему новыми программами.

Возможность дополнения ISO-образов скриптами без необходимости пересоздания этих образов. Достаточно просто разместить нужный скрипт рядом с ISO-образом — Ventoy сможет запустить его при загрузке с созданной флешки.

Поддержка всех популярных файловых систем: FAT32, exFAT, NTFS, UDF, XFS, Ext2/3/4.

Возможность работы с ISO-образами размером более 4 Гб.

Возможность редактирования меню загрузки, включая замену фонового изображения и форматирования стиля пунктов меню, разделов и т.д.

Возможность запуска Linux vDisk (vhd, vdi, raw и др.) на физической (т.е. не на виртуальной) машине и другие возможности.

Для работы некоторых приведенных выше функций требуется установка специальных плагинов, которые доступны для скачивания с официального сайта программы.