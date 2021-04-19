SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги UserBenchmark

В данном списке представлены программы для замены UserBenchmark. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на UserBenchmark, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

OCCT
OCCT

Версия 17.1.9.0

Программа для тестирования и диагностики ЦП, видеокарты, ОЗУ и системы питания ПК

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (42)
Novabench
Novabench

Версия 6.2.1

Программа для проверки производительности компьютеров

Оценок пока нет
Cinebench
Cinebench

Версия Unknown

Программа для теста произволительности видеокарты и процессора

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (7)
CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo

Версия 9.9.3

Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (12)
Geekbench
Geekbench

Версия 7.1.0

Программа для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
PCMark 10
PCMark 10

Версия 2.3.2912

Программа для тестирования производительности компьютера

Оценок пока нет
CrystalDiskMark
CrystalDiskMark

Версия 9.0.3

Программа для измерения скорости жестких дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
HD Tune
HD Tune

Версия 6.10

Программа для тестирования производительности и диагностики жестких дисков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
FurMark
FurMark

Версия 1.39.3.0

Программа для тестирования производительности видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (14)
FurMark 2
FurMark 2

Версия 2.10.2

Программа для проведения стресс-теста видеокарты

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
BasemarkGPU
BasemarkGPU

Версия 1.2.3

Программа для тестирования производительности видеокарт

Оценок пока нет
Unigine Superposition
Unigine Superposition

Версия 1.1

Unigine Superposition — бенчмарк для оценки производительности видеокарты

Оценок пока нет
PassMark PerformanceTest
PassMark PerformanceTest

Версия 11.1

Программа для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AS SSD Benchmark
AS SSD Benchmark

Версия 2.0.7316.34247

Программа для тестирования производительности SSD и других типов накопителей

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)