USBDeview — программа для просмотра списка и сведений о USB-устройствах, подключенных в данный момент или когда-либо подключавшихся к компьютеру. Это маленькая, но очень мощная утилита позволяет получать всю имеющуюся информацию об устройствах, а также выполнять над ними ряд стандартных действий.
Программа USBDeview полностью бесплатна для использования, она работает в операционных системах Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 и 10. Утилита распространяется в двух версиях — для ОС Windows с архитектурой x86 и x64 (на данной странице можно скачать обе версии по отдельности). Программа поддерживает русский язык, но русификацию требуется выполнить вручную (будет рассмотрено ниже).
Как пользоваться USBDeview?
Основная функция программ USBDeview — считывание и удобное отображение всей возможной технической информации о USB-устройствах. Как отмечалось ранее, утилита способна получать сведения не только об устройствах, подключенных к компьютеру в данный момент, но и тех, что вообще когда-либо использовались на пользовательском ПК. Это говорит о возможности утилиты получать сведения об устройствах из архивов, каталогов, реестра и прочих системных объектов.
При помощи утилиты USBDeview пользователь может получить следующие сведения о USB- устройствах:
- Описание (название, модель и т.д.), тип (флешка, телефон, принтер, камера и т.д.), производитель устройства.
- Выполнялось последнее извлечение устройство безопасным способом (да/нет).
- Подключено ли устройство через USB-концентратор (хаб) либо напрямую к компьютеру.
- Дата первого и последнего подключения устройства к компьютеру.
- Серийный номер, код поставщика, код продукта и версия прошивки устройства.
- Класс, подкласс и протокол USB-интерфейса устройства.
- Имя и описание службы, отвечающей за работу устройства.
- Величина потребляемого устройством тока (в миллиамперах).
- Наименование основного файла, файлов InfSection и InfPath драйвера, а также его версия.
- Код экземпляра устройства и другие.
Пользователю доступен ряд опций, включение и выключение которых позволит просматривать информацию о конкретных категориях USB-устройств, к примеру — отобразить лишь те устройства, для которых не установлены драйверы. Предусмотрено и множество настроек отображения списка.
Дополнительные функции USBDeview
Из дополнительного функционала USBDeview отметим:
- Возможность быстрого включения, выключения и удаление устройств из системы. Эти операции можно выполнять над группой устройств одновременно.
- Возможность перезагрузки USB-концентратора (если используется).
- Просмотр информации о конкретном устройстве в системном реестре.
- Автоматическое открытие окна программы и/или отображение уведомлений при подключении/отключении любого или конкретного устройства.
- Возможность управления и получения любой информации об устройствах через консоль Windows (команды можно найти на официальном сайте разработчиков).
- Отображение информации об устройствах из файла реестра, созданного на любом другом компьютере.
- Возможность получения информации об устройствах с удаленного компьютера (или нескольких одновременно) по сети.
- Экспорт HTML-отчета обо всех или конкретном устройстве и другие возможности.
Смена языка USBDeview
Для установки нужного языка необходимо скопировать языковый файл в ту же папку, где расположена программа (сами файлы можно скачать на официальном сайте). В доступных для скачивания архивах на этой странице языковый файл идет в комплекте. Чтобы установить английский язык, достаточно удалить или переименовать файл «USBDeview_lng.ini».