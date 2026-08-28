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USBDeview

USBDeview

Программа для просмотра информации и управления USB-устройствами ПК

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.10
Скачать 118 KB
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Скриншоты

История изменений

Версия 3.10

  • В меню View добавлен вариант чёрного фона.
  • Добавлена команда Save All Items для сохранения всех элементов; сочетание клавиш — Shift+Ctrl+S.

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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