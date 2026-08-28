USBDeview — программа для просмотра списка и сведений о USB-устройствах, подключенных в данный момент или когда-либо подключавшихся к компьютеру. Это маленькая, но очень мощная утилита позволяет получать всю имеющуюся информацию об устройствах, а также выполнять над ними ряд стандартных действий.

Программа USBDeview полностью бесплатна для использования, она работает в операционных системах Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 и 10. Утилита распространяется в двух версиях — для ОС Windows с архитектурой x86 и x64 (на данной странице можно скачать обе версии по отдельности). Программа поддерживает русский язык, но русификацию требуется выполнить вручную (будет рассмотрено ниже).

Как пользоваться USBDeview?

Основная функция программ USBDeview — считывание и удобное отображение всей возможной технической информации о USB-устройствах. Как отмечалось ранее, утилита способна получать сведения не только об устройствах, подключенных к компьютеру в данный момент, но и тех, что вообще когда-либо использовались на пользовательском ПК. Это говорит о возможности утилиты получать сведения об устройствах из архивов, каталогов, реестра и прочих системных объектов.

При помощи утилиты USBDeview пользователь может получить следующие сведения о USB- устройствах:

Описание (название, модель и т.д.), тип (флешка, телефон, принтер, камера и т.д.), производитель устройства.

Выполнялось последнее извлечение устройство безопасным способом (да/нет).

Подключено ли устройство через USB-концентратор (хаб) либо напрямую к компьютеру.

Дата первого и последнего подключения устройства к компьютеру.

Серийный номер, код поставщика, код продукта и версия прошивки устройства.

Класс, подкласс и протокол USB-интерфейса устройства.

Имя и описание службы, отвечающей за работу устройства.

Величина потребляемого устройством тока (в миллиамперах).

Наименование основного файла, файлов InfSection и InfPath драйвера, а также его версия.

Код экземпляра устройства и другие.

Пользователю доступен ряд опций, включение и выключение которых позволит просматривать информацию о конкретных категориях USB-устройств, к примеру — отобразить лишь те устройства, для которых не установлены драйверы. Предусмотрено и множество настроек отображения списка.

Дополнительные функции USBDeview

Из дополнительного функционала USBDeview отметим:

Возможность быстрого включения, выключения и удаление устройств из системы. Эти операции можно выполнять над группой устройств одновременно.

Возможность перезагрузки USB-концентратора (если используется).

Просмотр информации о конкретном устройстве в системном реестре.

Автоматическое открытие окна программы и/или отображение уведомлений при подключении/отключении любого или конкретного устройства.

Возможность управления и получения любой информации об устройствах через консоль Windows (команды можно найти на официальном сайте разработчиков).

Отображение информации об устройствах из файла реестра, созданного на любом другом компьютере.

Возможность получения информации об устройствах с удаленного компьютера (или нескольких одновременно) по сети.

Экспорт HTML-отчета обо всех или конкретном устройстве и другие возможности.

Смена языка USBDeview

Для установки нужного языка необходимо скопировать языковый файл в ту же папку, где расположена программа (сами файлы можно скачать на официальном сайте). В доступных для скачивания архивах на этой странице языковый файл идет в комплекте. Чтобы установить английский язык, достаточно удалить или переименовать файл «USBDeview_lng.ini».