UPX (the Ultimate Packer for eXecutables) — программа для сжатия исполнимых файлов различных форматов, в т.ч. .EXE (исполнимые файлы ОС Windows), без потерь (исполнимый файл после сжатия остается работоспособным). Это бесплатная портативная утилита для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (только 64 бит). Программа не имеет графического пользовательского интерфейса, управление ею осуществляется из командной строки.

Зачем нужна программа UPX?

UPX (the Ultimate Packer for eXecutables) позиционируется разработчиками как продвинутый компрессор исполняемых файлов, способный уменьшать их размер на 50-70%, никак не сказываясь на их работоспособности. UPX поддерживает ряд различных форматов исполняемых файлов, куда, помимо Windows-программ (.EXE), также относятся приложения для macOS и исполняемые файлы для Linux. Кроме того, утилита позволяет сжимать динамические DLL-библиотеки.

Программы и библиотеки, сжатые в the Ultimate Packer for eXecutables, полностью автономны и работают точно так же, как и раньше, без потери производительности и увеличения потребления памяти для большинства поддерживаемых форматов.

К основным преимуществам компрессора UPX относятся:

Высокая степень сжатия. UPX в большинстве случаев сжимает лучше, чем традиционные архиваторы.

Поддержка различных алгоритмов сжатия. Существует возможность указать утилите поочередно перебирать все поддерживаемые алгоритмы до тех пор, пока не будет наиболее эффективный для конкретного случая.

Высокая скорость распаковки. На любом достаточно современном компьютере компрессор UPX распаковывает файлы со скоростью более чем 500 МБ/с.

Отсутствие перерасхода памяти для сжатых исполняемых файлов благодаря декомпрессии на месте.

Возможность просмотра и тестирования исполняемых файлов до распаковки.

UPX может упаковывать несколько исполняемых форматов, включая программы и DLL для Windows, приложения для macOS и исполняемые файлы для Linux. Кроме того, опытные пользователи могут добавлять новые исполняемые форматы или новые алгоритмы сжатия, расширяя функциональные возможности утилиты.

Важное примечание от разработчиков: UPX наследует контекст безопасности любых файлов, с которыми он работает. Это означает, что для упаковки, распаковки или даже тестирования или вывода файла от пользователя требуется соблюдение тех же мер безопасности, что и при фактическом запуске исполнимого файла.

Как пользоваться программой UPX?

Утилита the Ultimate Packer for eXecutables работает из командной строки Windows. Простейшая команда для сжатия исполнимых файлов или DLL-библиотек выглядит следующим образом:

upx <имя исполнимого файла или DLL-библиотекти>

Примеры:

upx program_name.exe или upx library_name.dll

Также пользователь может добавлять к команде upx ряд ключей/атрибутов. Например, для увеличения степени сжатия используются ключ --best, а для перебора алгоритмов компрессии с целью поиска наиболее эффективного — ключ --brute. Примеры:

upx --best program_name.exe

upx --brute library_name.dll

Пример сжатия DLL-библиотеки с использованием ключа --best показан на скриншотах. Первоначальный размер файла составлял 90479104 байт (~86, 2 Мб), после сжатия — 34341376 байт (~32,7 Мб). Эффективность сжатия составила 62,04% (файл был сжат до 37,96% от первоначального размера).