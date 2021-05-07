SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги UpdateHub

В данном списке представлены программы для замены UpdateHub. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на UpdateHub, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

ZipSoft
ZipSoft

Версия 2.3.1

Утилита для установки популярных программ для Windows

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (39)
Soft Organizer
Soft Organizer

Версия 10.50

Программа для удаления установленных приложений с компьютера

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
InstallPack
InstallPack

Версия 1.7.0.3900

Утилита для загрузки программ из интернета

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (30)
Npackd
Npackd

Версия 1.26.9

Утилита для автоматической установки и обновления программ

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ninite
Ninite

Версия 2023 (0.1.1.1183)

Утилита для автоматической установки и обновления программ

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
SUMo
SUMo

Версия 5.12.12.489

Программа для обновления программ

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (17)