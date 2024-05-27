UpdateHub — программа для автоматического обновления программ на компьютере. Она совместима с 64-разрядными версиями операционной системы Windows 10 (начиная с обновления 1809) и 11. Утилита распространяется бесплатно с открытым исходным кодом.

Зачем нужна утилита UpdateHub?

Открытие программного обеспечения производится двойным щелчком мыши по исполняемому файлу на рабочем столе. На экране отобразится панель приборов. В левой части программы можно увидеть раздели, с которым будет взаимодействовать пользователь.

Панель приборов показывает здоровье компьютера и давность обновлений. С этого окна можно перейти сразу к полному обновлению персонального компьютера или ноутбука, нажав на одноименную кнопку «Перейти к обновлению».

Раздел «Недавно обновленный»

В этом разделе можно откатить обновленное программное обеспечение до исходной версии, которая была изначально установлена на ПК. Эту процедуру делают в том случае, если загрузившееся недавно обновление сбоит и заставляет программу регулярно выходить из строя, когда пользователь работает с ней.

Раздел «Программы»

Каталог «Программ» покажет какие версии утилит установлены на компьютере, а также укажет на возможные обновления. Если все программы имеют лицензию, то можно не боятся обновлений и смело проверить наличие их, а затем обновить.

Если же какие-то программы, которые установлены на компьютер, были взломаны, то лучше обойти их обновление стороной. Иначе снова придется искать ключ активации.

Приложения Microsoft Store

Программа UpdateHub позволяет обновлять приложения из Microsoft Store, которые установлены на компьютер или ноутбук. Пользователь сможет найти и обновить программы из магазина самостоятельно или же запустить автоматическое обновление программного обеспечения.

Если операционная система или драйвера нуждаются в обновлении, то программное обеспечение найдет их и установит на компьютер. Утилита интегрируется с разделом «Системный обновления Windows» на самой операционной системе.

«Настройки»

Последний раздел отвечает за настройки утилиты. Он так и называется «Настройки».

В нем можно найти следующие пункты:

автоматический запуск программы при включении ПК;

разрешить автоматическое обновление приложения UpdateHub;

изменить режим установки обновляемых программ на «Тихий режим» без появления диалоговых окон;.

указание размеров загружаемых программ для обновления;

изменение языка интерфейса.

Разработчик программного обеспечения утверждает, что эта утилита лучше других инструментов находит важные обновления для ОС Windows. Однако в этом можно усомниться, так как она устанавливает новые версии утилиты без удаления старых. Могут быть проблемы с совместимостью.