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UpdateHub

UpdateHub

Программа для автоматического обновления программ на компьютере

2,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.4.1
Скачать 70 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 2.4.1

  • Исправлены сломанные обновления ОС, из-за которых UpdateHub мог не запускаться.
  • Исправлена обработка специальных символов в названиях устаревших приложений.
  • Исправлены повреждённые значки и ресурсы.
  • Улучшена обработка ошибок в процессе обновления.
  • Добавлены другие исправления ошибок.

Оценки программы

2,0

1 оценка Оценок пока нет

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