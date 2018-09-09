SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Universal USB Installer

В данном списке представлены программы для замены Universal USB Installer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Universal USB Installer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

AOMEI Partition Assistant Standard Edition
AOMEI Partition Assistant Standard Edition

Версия 10.12.1

Программа для работы с разделами жестких дисков и накопителей

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (80)
USB Image Tool
USB Image Tool

Версия 1.91

Программа для создания образов с USB-накопителей

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (11)
ImageUSB
ImageUSB

Версия 1.5.1006

Программа для записи образов загрузочных флешек в формате BIN

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Alcohol 120%
Alcohol 120%

Версия 2.1.1.2201

Программа для создания и записи образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
WinSetupFromUSB
WinSetupFromUSB

Версия 1.10

Установка Windows с USB-флешки

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
YUMI
YUMI

Версия 2.0.6.9

Программа для создания загрузочных флешек

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Acronis True Image
Acronis True Image

Версия 23.3.1.14110

Программа для резервного копирования данных

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
AOMEI PE Builder
AOMEI PE Builder

Версия 2.0

Программа для создания и записи Live CD на оптические диски и USB-накопители

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
WinToFlash
WinToFlash

Версия 1.13.0000

Программа для создания загрузочных USB-носителей

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (31)